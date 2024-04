Erstmals seit 1995: Deutschland hat drei Europapokal-Halbfinalisten

Es war eine Woche genau nach dem Geschmack der deutschen Fußballfans. Denn gleich drei Mannschaften zogen ins Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs ein. Das gab es 29 Jahre nicht mehr.

In der Saison 1994/95 schafften es zuletzt drei deutsche Mannschaften ins Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Bayern München (Champions League), Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund (beide UEFA-Pokal) waren damals noch vertreten und kämpften um den Titel.

Alle drei schieden damals bereits im Halbfinale aus. Für die Bayern war in der Runde der letzten Vier gegen Ajax Amsterdam Schluss, das Rückspiel verloren die Münchner in den Niederlanden klar mit 2:5 (Hinspiel 0:0). Im UEFA-Cup war Parma zu stark für Leverkusen (1:2, 0:3) und Juventus Turin schaltete Borussia Dortmund aus (2:2, 1:2).

In dieser Saison greifen also wie damals drei deutsche Mannschaften nach dem Titel. In der Champions League sind noch Dortmund (setzte sich gegen Atletico Madrid durch) und die Bayern (schalteten Arsenal aus) im Rennen. Da es der BVB in knapp zwei Wochen im Halbfinale mit Paris zu tun bekommt und die Münchner gegen Champions-League-Rekordsieger Real Madrid spielen, wäre sogar erneut (wie bereits 2013) ein deutsches Finale in Wembley möglich. Damals gewann der FCB am Ende dank des Treffers von Arjen Robben mit 2:1.

44 Spiele ungeschlagen: Leverkusen stellt Rekord auf

In der Europa League hat Leverkusen gute Chancen auf den Titel. Bayer gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham mit 2:0, weswegen am Donnerstag in London ein 1:1 reichte. Für die Werkself, die am Sonntag gegen Werder Bremen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte klargemacht hatte, war es bereits das 44. Saisonspiel ohne Niederlage in Serie. Das ist ein neuer Rekord in Europas Top-5-Ligen, Juventus Turin hatte es schon mal geschafft, 43 Spiele nicht zu verlieren. Im Halbfinale bekommt es die Mannschaft von Xabi Alonso nun in zwei Wochen nun mit der AS Rom zu tun.