Erstmals seit 1992: FCK reist im Sommer in die USA

Der 1. FC Kaiserslautern wird sich im kommenden Sommer unter anderem in den USA auf die neue Saison vorbereiten.

Im Rahmen der Sommer-Vorbereitung für die Saison 2023/24 wird der 1. FC Kaiserslautern im Juni 2023 zu einer rund dreiwöchigen Reise in die USA aufbrechen. Geplant ist dabei auch mindestens ein Testspiel gegen den Minnesota United FC, das am Dienstag, 28. Juni 2023, im Allianz Field (knapp 20.000 Zuschauer) stattfinden wird. Für Fans der Lauterer wird ein eigenes Ticket-Kontingent bereitgestellt.

"Wir freuen uns sehr darauf, unser Trainingslager im Sommer in den USA absolvieren zu dürfen. Das wird für alle Beteiligten sicherlich eine tolle neue Erfahrung werden", wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Klubmitteilung vom Donnerstagabend zitiert. "Der Fußball in den USA und insbesondere die MLS haben in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, so dass wir vor Ort nicht nur super Bedingungen für unser Trainingslager vorfinden werden, sondern mit dem Freundschaftsspiel bei Minnesota United auch eine attraktive Aufgabe und große sportliche Herausforderung in der Saisonvorbereitung fixieren konnten", betont der 48-Jährige.

Eine solche Reise ist zudem ein Blick über den Tellerrand, mit dem man neue Eindrücke und Erkenntnisse gewinnen kann. Thomas Hengen

Für den FCK, in dessen aktuellen Aufgebot mit Terrence Boyd ein ehemaliger US-Nationalspieler steht, ist es die dritte US-Reise in der Vereinshistorie. Zuletzt waren die Roten Teufel 1992, ein Jahr nach Gewinn des dritten Meistertitels, über den großen Teich geflogen. Und auch schon die legendäre Walter-Elf tourte 1957 für drei Wochen durch die Vereinigten Staaten.

Kaiserslautern und die USA verbindet aber mehr als nur diese "Gastspiele". Aufgrund der Nähe zur US-Base Ramstein tragen Amerikaner und die US-amerikanische Kultur seit Jahrzehnten zum Stadtbild und -leben in und um "K-town" bei. Auch bei FCK-Spielen sind regelmäßig Amerikaner vor Ort. 2006 trug die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten zudem ein WM-Gruppenspiel auf dem Betzenberg aus. "Durch die vielen Amerikaner, die in der Region um Kaiserslautern leben, haben wir beim FCK schon immer einen großen Bezug zu den Vereinigten Staaten und daher ist es für uns etwas ganz Besonderes, in die USA zur reisen und den deutschen Fußball vor Ort vertreten zu dürfen", betont Hengen, der sich sicher ist: "Eine solche Reise ist zudem ein Blick über den Tellerrand, mit dem man neue Eindrücke und Erkenntnisse gewinnen kann."