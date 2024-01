Erstmals ohne Wechsel: Der vierte deutsche Spieltagskader für die Heim-EM

Der vierte deutsche Spieltagskader für die Heim-EM ist da: Bundestrainer Alfred Gislason hat sein Aufgebot fürs erste Hauptrundenspiel erneut auf 16 Profis reduziert - und veränderte erstmals nichts.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Der Countdown läuft. Ab 20.30 Uhr steigt das erste deutsche EM-Hauptrundenspiel gegen Island, mit einem Sieg will die deutsche Mannschaft die 0:2-Hypothek, die sie durch das 30:33 gegen Olympiasieger Frankreich mit nach Köln gebracht hat, wettmachen. Und nun steht auch fest, mit welchem Kader Alfred Gislason den Hauptrunden-Auftakt angeht.

Der Bundestrainer vertraut den 16 Spielern, die auch schon das überzeugende Auftaktspiel gegen die Schweiz (27:14) sowie jüngst das Frankreich-Spiel bestritten hatten. Nach dem ersten EM-Spiel - dem Weltrekordspiel in Düsseldorf - hatte Gislason auf die Abreise von Routinier Kai Häfner, der zum zweiten Mal Vater wurde, reagieren müssen. U-21-Weltmeister Nils Lichtlein kam in der Partie gegen Nordmazedonien (34:25) zu seinem EM-Debüt - ausgerechnet in Berlin feierte der Füchse-Linkshänder seine Premiere und markierte dabei einen Treffer.

Fürs Frankreich-Spiel - Häfner war rechtzeitig zurückgekehrt, um die Vorbereitung aufzunehmen - rotierte Gislason wenig überraschend zurück. Zu wichtig ist ihm die Qualität und Erfahrung Häfners. Rund eine Stunde vor dem ersten Hauptrundenspiel wurde öffentlich, dass Gislason auf sein festes EM-Gerüst vertraut.

Entlastung für Häfner von Uscins und Steinert

Mit der Routine aus 139 Länderspielen, in denen er insgesamt 335 Treffer erzielte, ist Häfner im rechten Rückraum gesetzt. Vereinzelt setzt Gislason bei der Heim-EM bislang im rechten Rückraum auch auf Renars Uscins (neun Länderspiele, zwölf Tore) von der TSV Hannover-Burgdorf, Kapitän der U-21-Weltmeister aus dem vergangenen Sommer, und Christoph Steinert (35 Länderspiele, 69 Treffer) vom HC Erlangen. Letzterer wird aber vor allem in der Abwehr gebraucht, häufiger gibt es mit ihm einen sogenannten "Spezialistenwechsel".

Der deutsche Kader fürs Island-Spiel:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum links: Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum links/Mitte: Philipp Weber (SC Magdeburg)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TVB Stuttgart), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen)

Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)