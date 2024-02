Erstmals mit Risom: Hamburg zum Kellerduell zu Gast beim HC Erlangen

Am heutigen Freitagabend (16. Februar, 19 Uhr) steht das nächste Bundesliga-Heimspiel für den HC Erlangen an. Der HCE trifft in der Arena Nürnberger Versicherung auf den HSV Hamburg und für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Der Neu-Hamburger Martin Risom wird gegen den HCE erstmals dabei sein. HSV Hamburg