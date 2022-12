Erstmals Meister seit 2004? Fünf Gründe, warum Arsenal es durchzieht

Tabellenführer der Premier League ist nicht Manchester City, sondern der FC Arsenal. Was 2022/23 alles für die Gunners spricht.

Haaland, Haaland und immer wieder Haaland, jede Woche fallen neue Rekorde. Nun hat Manchester City also endlich auch noch einen Weltklasse-Mittelstürmer - und doch sind die amtierenden Champions in der Ligatabelle nur Zweiter, sogar mit fünf Punkten Rückstand.

Nach je 14 absolvierten Spielen steht stattdessen der FC Arsenal ganz oben. Zum einen kann das nach so vielen Partien kein Zufall mehr sein, zum anderen sahen die von Mikel Arteta trainierten Gunners bei ihren meisten Auftritten tatsächlich richtig gut aus.

Ehe es mit dem "Boxing Day" weitergeht und noch weit über 20 Spiele zu bestreiten sind, gilt dennoch weiterhin das Team von Pep Guardiola als Favorit. Weil Erling Haaland ohne WM-Teilnahme ausgeruht und Arsenals von City verpflichteter Stürmer Gabriel Jesus bis auf Weiteres verletzt ist. Weil die Skyblues sich weitaus besser mit langwierigen Meisterrennen auskennen und qualitativ deutlich breiter aufgestellt sind.

Es gibt aber auch (mindestens) fünf Gründe, warum die Gunners trotzdem ihre erste Meisterschaft seit der "Invincibles"-Saison 2003/04 einfahren könnten.

Ein Gabriel ist aufzufangen

Gabriel Jesus, der furios in die Saison gestartet ist, wird wohl noch mehrere Monate fehlen. Wie wird Arsenal den Ausfall seines Top-Torjägers kompensieren? In der Tat ist der Brasilianer (fünf Ligatore) das gar nicht, sondern Spielmacher Martin Ödegaard (sechs). Gabriel Martinelli traf ebenfalls fünfmal, Bukayo Saka kommt auf vier Tore, Granit Xhaka mit seinen fulminanten Fernschüssen auf drei.

Und nach Standards lassen es die Innenverteidiger Gabriel und William Saliba gerne mal gefährlich werden - oder sogar klingeln (je zwei Treffer in der Liga). Die Tore sind bei Arsenal gut verteilt. Allerdings dürfte es für den potenziellen Ersatz Eddie Nketiah knifflig werden, Gabriel Jesus' Wert ohne und gegen den Ball abzufangen.

WM-Belastung? Überschaubar

Die Winter-WM wird den Spielern einiger Vereine in einer vollgepackten Saison wohl noch eine Weile in den Knochen stecken. Dem FC Arsenal dürfte das hingegen weniger ausmachen. Von Arsenals Stammspielern erreichte nur der Engländer Saka als Stammspieler das WM-Viertelfinale - der 21-Jährige dürfte ob seiner starken Auftritte aber sogar mit breiter Brust aus Katar zurückgekommen sein.

Xhaka ist mit der Schweiz (im Achtelfinale gegen Portugal) ebenfalls "rechtzeitig" ausgeschieden, andere Leistungsträger wie Martinelli (Brasilien) oder Saliba (Frankreich) waren nur Ersatz und wiederum andere wie Ödegaard oder Gabriel gar nicht erst in Katar dabei. Das spricht für Ausgeruhtheit und Motivation.

Eklige Spiele werden gewonnen

Es gibt sie ja, diese Spiele, wegen denen du Meister wirst, wenn du sie gewinnst. Wenn du bei ekligem Wetter in ekliger Atmosphäre bei einem ekligen Gegner ran musst, eigentlich schon aussichtslos zurückliegst oder einfach grundsätzlich schlecht spielst. Aus diesen Spielen noch Punkte zu ziehen, zeichnet Meistermannschaften aus.

Auswärtssieg beim Champions-League-Sieger von 2021, dem FC Chelsea. IMAGO/PA Images

Mit dem FC Arsenal brachte man diese Eigenschaften eigentlich schon eine Weile nicht mehr in Verbindung - 2022/23 hat sich das geändert. Schon am ersten Spieltag bei Crystal Palace war das Ergebnis deutlich souveräner als die Leistung (2:0), es folgte der Comeback-Sieg gegen Fulham (2:1), schnelle Reaktionen auf Gegentreffer wie beim 2:1 gegen Aston Villa oder eine 3:0-Gala beim zu Hause zuvor bärenstarken FC Brentford.

Große Gegner sind kein Problem mehr

Wie oft hatte Arsenal in den vergangenen Jahren mal einen ganz guten Lauf - bis ein Spiel gegen ein "Top-6-Team" anstand. Dann zogen die Gunners regelmäßig den Kürzeren, oft sogar richtig deutlich.

Trotz ansprechender Leistung ging es in dieser Saison mit dem 1:3 bei Manchester United vermeintlich so weiter, anschließend gab es allerdings ein 3:1 gegen Tottenham, ein sehr überzeugendes 3:2 gegen Liverpool und ein 1:0 beim FC Chelsea. Diese Gunners können auch große Gegner.

Das Bollwerk steht

"Defense wins championships" - an dieser durchgekauten Floskel ist ja meistens doch was dran. In den vergangenen fünf Premier-League-Spielzeiten wurde viermal das Team Meister - ob Manchester City oder der FC Liverpool - das die wenigsten Gegentore kassiert hatte. Und beim fünften Mal war es nur ein Tor Unterschied.

Zeigten sich die Gunners in der jüngeren Vergangenheit in der Defensive oft anfällig, hat sich ihre Abwehr in diesem Jahr deutlich stabilisiert. Elf Gegentore gab es nach 14 Spielen erst für die Arteta-Mannschaft, die im eigenen Drittel sogar überzeugender wirkte als der Titelverteidiger (14 Gegentreffer). Aber auch diesbezüglich dürfte vor allem das verschobene direkte Duell mit City am 15. Februar Aufklärung verschaffen.