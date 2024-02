Erstmals mehr Zuschauer in den Zweitligastadien als im Oberhaus

Die Fans haben am Wochenende für ein Novum gesorgt. Erstmals waren bei den neun Zweitligaspielen mehr Zuschauer in den Stadien als in denen der 1. Bundesliga.

Topkulissen: In der 2. Liga war auf Schalke am meisten los, in der Bundesliga in Köln.

An Klubs mit starkem Fanaufkommen mangelt es der 2. Liga nicht. 13 frühere Bundesligaklubs gehen an den Start, acht Teams spielten bereits im Europapokal der Landesmeister oder der Champions League. Zu den neun Klubs, die seit 1903 die Deutsche Meisterschaft (DFB) am häufigsten gewannen, gehören vier Zweitligisten (1. FC Nürnberg, Schalke, HSV, 1. FC Kaiserslautern). Jede Menge Tradition also - und das schlägt sich auch auf die Zuschauerzahlen um.

Insgesamt fanden sich 284.643 Zuschauer in die neun Zweitligastadien am 22. Spieltag ein. Beim Kellerduell zwischen Schalke und Wehen Wiesbaden waren es mit 60.542 die meisten, es folgen Berlin (52.652 gegen Magdeburg), Nürnberg (35.462 gegen Kaiserslautern), Hannover (31.500 gegen Fürth), St. Pauli (29.546 gegen Braunschweig), Rostock (27.500 gegen den HSV), Karlsruhe (26.563 gegen Düsseldorf), Paderborn (12.852 gegen Kiel) und Elversberg (8.026 gegen Osnabrück). Volle Hütte vermeldeten dabei übrigens lediglich Rostock und St. Pauli.

Und in der Bundesliga? Dort waren es am 22. Spieltag "nur" 261.099 Fans, die die neun Spiele verfolgten. Am meisten Zuschauer strömten zur Partie am Freitagabend zwischen Köln und Bremen (50.000). Leipzig (44.822 gegen Mönchengladbach), Freiburg (34.700 gegen Frankfurt), Wolfsburg (28.917 gegen Dortmund), Bochum (26.000 gegen den FC Bayern), Mainz (24.800 gegen Augsburg), Hoffenheim (19.050 gegen Union), Darmstadt (17.810 gegen Stuttgart) und Heidenheim (15.000 gegen Leverkusen) reihten sich dahinter ein. Vier Stadien meldeten ausverkauft (Köln, Heidenheim, Darmstadt, Freiburg).

Die 261.099 Zuschauer waren der geringste Wert in der Bundesliga, seit die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben wurden. Der Zuschauerrekord in der Bundesliga liegt bei 485.210 Zuschauern am 33. Spieltag 2009/10, damals waren es also fast doppelt so viele wie an diesem Bundesligaspieltag.

In der 2. Liga wurde der Wert von 284.643 in der Historie zweimal übertroffen - beide Male in dieser Saison: am 6. Spieltag mit 297.163 Zuschauern und am 12. Spieltag mit 292.128 Zuschauern. Elf der zwölf zuschauerreichsten Zweitligaspieltage stammen aus dieser Saison. Nur der 33. Spieltag 2015/16 auf Platz sechs im ewigen Ranking kommt da dazwischen.

In Bezug auf den Zuschauerschnitt liegt die Bundesliga allerdings klar vorne. Den 39.068 Zuschauern im Oberhaus stehen in der 2. Liga 28.358 Zuschauer gegenüber.