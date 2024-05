Erstmals in der Klubgeschichte: Rapid hat mehr als 20.000 Mitglieder

Der SK Rapid festigt seinen Status als größter Mitgliederverein im österreichischen Fußball. Seit Anfang Mai zählen die Hütteldorfer erstmals in der Klubhistorie mehr als 20.000 Vereinsmitglieder.

Wie der SK Rapid am Freitag mitteilt, verzeichnet der Klub erstmals in seiner Geschichte mehr als 20.000 Vereinsmitglieder. Gerade rund um das verlorene ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt sollen sich zahlreiche Rapidler eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Rapid bestätigt damit seinen Status als mitgliederstärkster Verein im österreichischen Fußball.

Wrabetz: "Große Freude und Vertrauensbeweis"

Präsident Alexander Wrabetz erklärt: "Dass wir erstmals über 20.000 Mitglieder beim SK Rapid vermelden dürfen, ist nicht nur eine große Freude und ein Vertrauensbeweis, sondern vor allem eine Verpflichtung für uns als Präsidium, weiter im Rahmen unseres Ehrenamtes alles dafür zu tun, um unseren Verein auf sämtlichen Ebenen so erfolgreich wie möglich mitzugestalten."

Geschäftsführer Steffen Hofmann meint: "Unsere Vereinsmitglieder bieten ein sehr starkes Fundament für unsere Arbeit in den Bereichen Nachwuchs, Frauenfußball oder auch den Special Needs Teams. Ein großer Dank gilt nicht nur allen langjährigen und neuen Mitgliedern, sondern auch all jenen, die mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass wir heute im Vergleich zu November 2022 um fast 21 Prozent mehr Vereinsmitglieder in unserer Mitte wissen dürfen."