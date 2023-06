Erstmals einheitlich: Eintracht Frankfurt präsentiert neues Heimtrikot

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag sein neues Heimtrikot präsentiert. Dieses orientiert sich an den späten 80er-Jahren - und ist erstmals einheitlich für Männer- und Frauen-Teams gestaltet.

Kurz nachdem der VfB Stuttgart am Donnerstag seinen neuen Heimdress veröffentlicht hatte, präsentierte Frankfurt das neue Jersey für die Saison 2023/24. Orientiert hat man sich beim Design nach eigener Aussage an den Trikots der 80er-Jahre, gestaltet sind sie erstmals einheitlich für die Profi-Teams der Männer, der Frauen und im eSport.

Die diagonal verlaufenden Blockstreifen in Rot und Schwarz seien "eine Hommage an das Trikot, das die Adler zwischen 1987 und 1990 trugen". Im Detail schreibt die Eintracht: "Dünne Streifen im dezenten Rot-Weiß-Farbverlauf setzen schlichte Akzente und runden das Retrodesign stimmig ab. Der Übergang zur schwarzen Ärmelpartie verläuft abgerundet, wodurch sich auch mit dem schwarzen Rundhalsausschnitt ein harmonisches und dynamisches Bild ergibt."

Hauptsponsor "Indeed" wird zur neuen Saison erstmals auch auf den Trikots der Frauen-Mannschaft sowie des eSport-Teams erscheinen. Der Rücken ist in Rot gehalten, die Beflockung in Weiß. Wie andere Bundesligisten auch schreibt sich die Eintracht bei der Trikotherstellung Nachhaltigkeit auf die Fahne: Der neue Dress ist aus 100 Prozent recyceltem Polyestergewebe gemacht, das aus wiederverwerteten Plastikflaschen gewonnen wird.

Erhältlich sind die neuen Heimtrikots des letztjährigen Pokal-Finalisten ab 5. Juli in den offiziellen Fanshops sowie online. Kostenpunkt für die Stadionversion des Trikots sind 95 Euro für Erwachsene, das für Kinder kostet 75 Euro. Mitglieder erhalten wie in den vergangenen Jahren einen Sonderrabatt: Der bisherige Preis von 70 Euro statt 95 Euro für die Stadionversion für Erwachsene und 55 Euro statt 75 Euro für die Kinderversion wird bis zum 31. Dezember 2023 gültig sein.