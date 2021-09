Erstmalige Berufung: Stanisic entscheidet sich für Kroatien und gegen DFB

Josip Stanisic ist erstmals für die kroatische Nationalmannschaft berufen worden. Damit steht auch fest: Der 21-Jährige hat sich gegen den DFB entschieden.

Der Rechtsverteidiger vom FC Bayern wäre auch für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt gewesen, 2018 hatte er schließlich auch zwei Partien für die U-19-Auswahl des DFB bestritten. Doch Stanisic will künftig für Kroatien auflaufen und wurde nun erstmals von Nationaltrainer Zlatko Dalic für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Zypern und die Slowakei berufen.

"Meine Familie kommt aus Slavonski Brod, einer Stadt im Osten von Kroatien. Es ist ein Traum für mich, für Kroatiens A-Nationalmannschaft zu spielen", wird der gebürtige Münchner in einer Mitteilung des Rekordmeisters zitiert. "Der kroatische Fußball-Verband und der Nationaltrainer haben sich bereits vor Monaten intensiv um mich bemüht und mir eine Perspektive aufgezeigt."

Zuletzt war Stanisic schon für die U 21 Kroatiens nominiert worden. Der Verteidiger, der vergangene Saison sein Debüt in der Bundesliga gab, lief in dieser Spielzeit fünfmal in der Bundesliga (kicker-Note 3,13) und je einmal im DFB-Pokal und in der Champions League auf.