"Erstmal sacken lassen": Drei Fragen an... Annika Lott

In einem hart umkämpften Spiel musste sich der Thüringer HC im Halbfinale des DHB-Pokals am Ende mit 21:25 (12:13) gegen die SG BBM Bietigheim geschlagen geben. Annika Lott äußerte sich nach Abpfiff zum Spiel, dem letzten Vergleich gegen Bietigheim in der Bundesliga und dem Duell um Platz drei gegen den VfL Oldenburg (Sonntag, 14 Uhr).

5 Tore von Annika Lott reichten nicht für den Finaleinzug des Thüringer HCs gegen die SG BBM Bietigheim. IMAGO/wolf-sportfoto