"Erstklassige Ergänzung": Schmelzer wird Co-Trainer beim BVB II

Assistiert ab der kommenden Saison beim BVB II in der 3. Liga: Marcel Schmelzer. IMAGO/Steinbrenner

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund erhält zur kommenden Drittligasaison einen neuen Co-Trainer mit prominentem Namen: Der frühere BVB-Profi und Ex-Nationalspieler Marcel Schmelzer wird ab der nächsten Saison Cheftrainer Jan Zimmermann assistieren. Das gaben die Schwarz-Gelben am Freitagvormittag bekannt. Der 36-Jährige steigt damit vereinsintern vom Trainerteam der U 17, mit der er aktuell im Halbfinale um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft steht, auf zur U 23. Sein Vertrag dort gilt bis zum Sommer 2026.

"Wir wollen nicht nur unsere Spieler, sondern auch unsere Trainer weiterentwickeln", erklärt der neue BVB-Geschäftsführer Lars Ricken die Vereinsstrategie. "Marcel wird mit seiner großen Erfahrung im Profifußball und seiner engagierten Arbeit im Nachwuchsbereich eine erstklassige Ergänzung des Trainerstabs unserer U 23 sein."

Schmelzer soll Talente an den Profifußball heranführen

Schmelzer lief in 367 Spielen für die Profis der Borussia auf, fungierte zwischen 2016 und 2018 sogar als Kapitän. Mit dem BVB wurde der Linksverteidiger im Jahr 2011 und 2012 zweimal Deutscher Meister, gewann dreimal den DFB-Pokal (2012, 2017, 2021) und stand 2013 im Finale der Champions League. Mit der deutschen U 21 wurde er zudem 2009 Europameister und absolvierte 16 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft. Diese Erfahrung soll Schmelzer nun an die Hochbegabten aus der U 23 der Dortmunder weitergeben. Sein Schwerpunkt soll vor allem auf der Weiterentwicklung der Talente und ihrer Heranführung an den Profifußball liegen.

"Mir war schon lange klar, dass ich den Schritt in den Erwachsenen-Fußball unbedingt gehen möchte. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, denn unsere U 23 ist eine interessante Mannschaft mit vielen jungen Talenten", sieht Schmelzer seine neue Aufgabe als Aufstieg.

Und auch sein zukünftiger Chef Zimmermann blickt voller Vorfreude auf seinen neuen Assistenten: "Marcel wird uns durch sein Fußball-Wissen inhaltlich noch einmal einen anderen Blickwinkel ermöglichen und passt auch menschlich sehr gut zu uns."