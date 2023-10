Erstes Zwischenfazit: Kane trifft in jedem Spiel

Zwölf Pflichtspiele hat Bayerns Stürmer seit seiner Ankunft in München bislang absolviert. Wie er abgeschnitten hat, was ihn auszeichnet, wer von ihm profitiert, was noch besser werden kann und was ihn von Robert Lewandowski unterscheidet - eine erste Bilanz.

Am 12. August wechselte der Kapitän von Englands Nationalmannschaft für mehr als 100 Millionen Euro inklusive Boni zum FC Bayern. Gut zwei Monate liegt das jetzt zurück. Seither hat Harry Kane wettbewerbsübergreifend zwölf Pflichtspiele absolviert. Den Supercup, sieben in der Liga, zwei in der Champions League und zwei EM-Qualifikationsspiele. In der ersten Runde des DFB-Pokals durfte er pausieren. Insgesamt gelangen ihm bei seinen Dutzend Einsätzen zwölf Tore. Im Schnitt also trifft der Angreifer in jeder Partie - wie auch am Dienstagabend, als er mit einem Doppelpack für Englands 3:1-Erfolg über Italien sorgte und das EM-Ticket sicherte.

Neue Spielstruktur durch Kane

Darüber hinaus bereitete der 30-Jährige, der dreimal ohne direkte Torbeteiligung blieb, sechs weitere Treffer vor. Und gibt dem Spiel des deutschen Rekordmeisters eine neue Struktur. Mit Kane, zu dessen Stärken sicherlich der erste Kontakt bei Ballannahmen wie beim Abschluss zählen, haben die Bayern wieder einen Zielspieler in der Spitze, der sich anders als Robert Lewandowski nicht nur in vorderster Reihe bewegt. Je nach Gegner und Ausrichtung lässt sich Kane fallen, öffnet so für seine Nebenmänner Räume. Leroy Sané beispielsweise profitiert davon.

Nichtsdestotrotz kann der Brite noch deutlich besser ins Spiel integriert werden. In Kopenhagen beispielsweise, beim zähen 2:1, war von ihm wenig zu sehen. Was auch daran lag, dass die Dänen tief verteidigten, gerade im eigenen Sechzehner enorm eng gestaffelt waren und Kane so weder Lücken noch Abschlussmöglichkeiten erhielt. Ähnlich war es lange Zeit beim 2:1 in Mönchengladbach. In beiden Spielen machte jeweils der spritzigere und zwölf Jahre jüngere Mathys Tel, der im Schatten von Kane aufgebaut und im besten Fall eines Tages sein Nachfolger wird, das Siegtor. Was gewiss als ein sich optimal ergänzendes Stürmer-Duo bezeichnet werden darf.

Für Trainer Thomas Tuchel ist Kane ein Vollprofi, der seiner Mannschaft auch in Trainings und in der Kabine enorm weiterhelfe, wie der Chefcoach mehrmals betont hatte. Weil er wie der lange verletzt ausgefallene Kapitän Manuel Neuer und Vize Thomas Müller sofort Verantwortung übernimmt. Der Ur-Münchner und langjährige Partner von Lewandowski ist zudem ein Spielertyp, der sich um einen echten Neuner herum am wohlsten fühlt - nur die Abstimmung muss noch reifen.

Kanes Potenzial noch nicht erschöpft

Egal, ob Müller oder Jamal Musiala hinter Kane spielen - es kommt darauf an, dass der Engländer noch mehr gefunden wird. Auch das betonte Trainer Tuchel, der ihn zeitweise bewusst versucht tiefer einzubinden, jüngst erneut. Wohl wissend, dass die bayerische Offensive sich nach einem Jahr ohne echten Stürmer wieder daran gewöhnen muss. Die kommenden sieben Spiele im Dreitagesrhythmus bis zur nächsten Länderspielpause (viermal Liga, zwei gegen Istanbul in der Königsklasse und in Saarbrücken im Pokal) könnten dabei helfen - auch um Kanes gesamtes Potenzial peu à peu weiter auszuschöpfen.