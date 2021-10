Erstes Wehen-Spiel nach der Ära Rehm - Nimmt 1860 den Schwung aus dem Pokal mit?

Mit Waldhof Mannheim, 1860 München und dem VfL Osnabrück waren drei Drittligisten unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Nun steht wieder der Liga-Alltag an. Der 14. Spieltag hält ein hochklassiges Spiel in Mannheim bereit sowie den Remiskönig der Liga, der endlich wieder einmal gewinnen möchte.

1. FC Kaiserslautern - Würzburger Kickers

Die Bilanz des FCK gegen die Kickers aus Würzburg ist aus Lauterer Sicht verbesserungswürdig: Nur eines von sechs direkten Duellen konnten die "Roten Teufel" für sich entscheiden. Die Vorzeichen für den Tabellen-Siebten stehen vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die im Tabellenkeller steckenden Würzburger (Rang 19) jedoch nicht schlecht: Seit sechs Liga-Spielen ist Kaiserslautern ungeschlagen, zuhause kassierte das Team von Trainer Marco Antwerpen in der gesamten bisherigen Saison noch keine Niederlage.

Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

Platz fünf gegen Platz drei, die beste Heimmannschaft Mannheim empfängt die auswärts noch ungeschlagenen Saarbrücker - zumindest auf dem Papier verspricht das Verfolgerduell an diesem Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) hochklassigen Fußball. Beide Mannschaften sind in der Liga seit sechs Spielen ungeschlagen, Waldhof hat allerdings 120 Pokal-Minuten aus der 1:3-Niederlage gegen Union Berlin am vergangenen Mittwoch in den Beinen. Der Sieger kann sich etwas aus der extrem dicht besetzten Riege der Verfolger absetzen und bleibt Ligaprimus Magdeburg auf den Fersen.

Eintracht Braunschweig - SV Wehen Wiesbaden

Nach der jüngsten 3:4-Niederlage gegen den SV Meppen musste Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm nach über vier Jahren seinen Posten räumen. Rehms bisherige Assistenten Mike Krannich und Nils Döring sowie Torwart-Trainer Marjan Petkovic, die am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Braunschweig interimsweise auf der Trainerbank sitzen werden, haben mit der Eintracht einen schweren Gegner vor der Brust: Die Niedersachsen stehen aktuell auf Platz zwei und verloren in den vergangenen elf Liga-Partien nur einmal. Wiesbaden hingegen konnte nur einen Sieg aus seinen letzten sechs Spielen mitnehmen. Grund zur Hoffnung hat der SVWW angesichts seiner Auswärtsstärke aber dennoch: In sieben Auftritten auf fremdem Terrain holte Wehen 14 Punkte.

TSV 1860 München - SC Freiburg II

Unter der Woche zeigten die Münchner, dass sie doch noch gewinnen können: Durch den 1:0-Sieg gegen Schalke stehen die Löwen im Pokal-Achtelfinale. In der Liga endeten hingegen sechs der sieben letzten Spiele 1:1-Unentschieden - Resultate, die das Team von Michael Köllner auf der Stelle treten lassen. Im Duell mit Tabellennachbar Freiburg (Platz 15) können die Münchner die Abstiegsränge auf Distanz halten.

FSV Zwickau - TSV Havelse

Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen dem FSV Zwickau und dem TSV Havelse ist nach mehreren Corona-Fällen bei den Westsachsen abgesagt worden. Der FSV hat derzeit nicht die erforderlichen 16 Spieler zur Verfügung und stellte deshalb einen Antrag auf Spielverlegung, den der DFB akzeptierte. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.