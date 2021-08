Erstes und letztes Spiel mit Mbappé? Messi in den Startlöchern

Am Sonntag könnte es so weit sein. Erstmals wird PSG-Neuzugang Lionel Messi dann wohl ein Pflichtspiel in einem anderen Trikot als dem des FC Barcelona bestreiten.

Bleiben sie in einem Team? Kylian Mbappé und Lionel Messi. AFP via Getty Images

So richtige Eile ist ja eigentlich nicht geboten, bislang klappt es ja auch ganz gut ohne Messi. PSG hat alle drei Ligaspiele gewonnen und führt die Tabelle der Ligue 1 an. Am vergangenen Freitag gewannen die Pariser mit 4:2 bei Stade Brest.

Doch jeder will ihn natürlich endlich sehen, diesen Lionel Messi. Dabei war er kurzzeitig schon wieder weg. Am vergangenen Wochenende zog es den 34-Jährigen zurück in die alte Heimat. Genauso wie Neymar reiste Messi nach Barcelona und traf sich dort mit Luis Suarez und dessen Familie, "MSN" kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Tagen bei Barça.

Seit Montag ist Messi nun zurück in der französischen Hauptstadt und bereitet sich auf sein Debüt vor. PSG ist am Sonntag (20.45 Uhr) zum Spieltagsabschluss bei Stade Reims gefordert. Nach dem Sieg gegen Brest hatte Pochettino gesagt: "Die nächste Woche ist lang, aber wenn alles gut geht, hoffen wir, dass er im Kader sein kann und wettbewerbsfähig ist."

Nur ein Spiel mit Mbappé?

Es könnte womöglich der erste und letzte Auftritt gemeinsam mit Kylian Mbappé werden. Nach Informationen von "RMC Sports" will der Weltmeister noch in dieser Transferperiode, also bis zum 31. August, zu Real Madrid wechseln. PSG könnte dabei die letzte Chance nutzen, um mit Mbappé (Vertrag bis 2022) Kasse zu machen. Ein Angebot für einen Fünfjahresvertrag soll er jedenfalls ausgeschlagen haben.