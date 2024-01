Erstes Training befeuert Vorfreude auf Handball-EM

Das erste Training in der umfunktionierten Fußball-Arena in Düsseldorf hat beim Handball-Nationalteam von Deutschland Eindruck hinterlassen. Bei der Einheit zur Eingewöhnung waren die Tribünen noch leer, morgen sollen 50.000 sie füllen.

Das DHB-Team trainierte am Montag Abend in der Arena in Düsseldorf. Sascha Klahn

Youngster Julian Köster zückte sofort sein Handy, und auch Bundestrainer Alfred Gislason machte große Augen. "Die Vorfreude ist extrem groß. Ich kann kaum erwarten, bis das Ding voll ist", sagte Köster - und sprach das aus, was wohl alle deutschen Handballer beim Betreten der gigantischen Arena am Montagabend dachten.

"Ich glaube, es wird überwältigend, wenn wir hier einlaufen und die Nationalhymne gespielt wird. Das wird etwas ganz Besonderes", sagte Kapitän Johannes Golla nach der ersten Trainingseinheit mit Blick auf den EM-Start: "Jetzt steigt die Vorfreude umso mehr auf das, was am Mittwoch auf uns wartet."

"Vor mehr als 50.000 Leuten Handball spielen zu dürfen, hätte ich als kleines Kind nicht für möglich gehalten", sagte Timo Kastening vor dem bislang beispiellosen Spektakel zu Beginn der Heim-Europameisterschaft. Spielmacher Juri Knorr erwartet eine "krasse" Atmosphäre, und Philipp Weber verspürt "richtig, richtig Bock" auf "etwas Einzigartiges".

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bereitete sich am Montagabend knapp zwei Stunden lang inmitten des gewaltigen Stadions auf das Auftaktspiel gegen die Schweiz vor. Im Gegensatz zum Training werden die Ränge im Stadion am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) mit mehr als 50.000 Menschen besetzt sein.

Im Video: Handball-Weltrekord im Fußball-Stadion

Immense Vorbereitung

Seit dem 2. Januar wurde in der Düsseldorfer Arena geschraubt, gehämmert und gebohrt. An den Baumaßnahmen waren bis zu 400 Mitarbeiter beteiligt. "Der logistische Aufwand war enorm", sagte Thomas Freyer, Leiter Internationale Veranstaltungen beim Deutschen Handballbund (DHB), dem SID. "Wir setzen das Highlight gleich an den Anfang. Wir hoffen, dass wir von der Euphorie, die wir hier entfachen, die gesamte EM bis zum 28. Januar getragen werden."

Für den Umbau des Fußball-Stadions, wo sonst Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine Heimspiele austrägt, zum Handball-Tempel hat der DHB keine Kosten und Mühen gescheut. 25 Kilometer Kabel wurden verlegt, 9000 Extrasitze verbaut und riesige Videobeamer montiert - hinter dem anvisierten Weltrekord steckt ein logistisches Mammutprojekt.

"Es ist sehr beeindruckend, das Ganze aufgebaut zu sehen. Wir sind gut in der Zeit und werden rechtzeitig fertig werden", versicherte DHB-Vorstandschef Mark Schober am Dienstag in Köln. Sorgen bereitet dem Verband dagegen der bevorstehende Bahnstreik. Mannschaften, Gäste und Offizielle sollen durch einen Sonderfahrplan ans Ziel kommen. Zudem appellierte Schober an Fans, andere Transportmöglichkeiten zu nutzen und gegebenenfalls Fahrgemeinschaften zu bilden.

Das deutsche Team blickt unterdessen mit unbändiger Vorfreude, aber auch mit gehörigem Respekt auf den Turnierstart. Das liegt zum einen an den stark einzuschätzenden Eidgenossen um Bundesliga-Ikone Andy Schmid. Zum anderen aber am ungewohnten Rahmen. Vor der besonderen Kulisse ist Alfred Gislason dabei nicht bange. "Ich denke nicht, dass ein Juri Knorr groß darüber nachdenkt, ob es 20.000 oder 50.000 Menschen sind", sagte der Isländer im SID-Interview.

"Hoffentlich ist es nicht zu kalt in der Halle", sagte der Handball Bundestrainer aber sorgenvoll. Zur Anwurfzeit werden in Düsseldorf Minusgrade erwartet. Diese Sorge dürfte unbegründet sein, 22 Grad Innentemperatur hatte die Halle beim ersten DHB-Training am Montagabend. Bei geschlossenem Dach regeln 72 Heizstrahler die Temperatur. Dass die Abläufe am Spieltag rund um die Eröffnungsshow andere sein werden als sonst, macht das Ganze aber doch ein bisschen komplizierter.

Respekt vor der Schweiz

DHB-Training in der großen Arena in Düsseldorf. Sascha Klahn

"Wir haben natürlich die Hoffnung, dass die Stimmung super wird und sie auf uns überschwappt", sagte Johannes Golla. Auch DHB-Sportvorstand Axel Kromer war begeistert von dem Umbau, an dem seit dem 2. Januar gearbeitet wurde: "Wir sind komplett zufrieden. Wir haben echt das Gefühl, es ist eine Handball-Halle."

Je näher das Spiel rückt, desto mehr richtet sich der Fokus der Spieler auch auf den laut Johannes Golla "super Gegner. Die erste Sieben klopft absolut an der Weltspitze an. Ich muss sagen, dass viele Jungs in der Bundesliga Woche für Woche zeigen, wie gut sie sind und auch super im Flow sind", sagte der Kreisläufer anerkennend.

Auch Axel Kromer warnte vor den Eidgenossen um die frühere Bundesliga-Ikone Andy Schmid. "Das ist eine große Aufgabe. Eröffnungsspiele per se sind immer etwas Besonderes", sagte der 46-Jährige: "Und die Schweizer werden sicherlich für sich selber sagen, wir sind der Außenseiter."

Außenseiter hin oder her: Andy Schmid freut sich auf den Vergleich mit dem großen Nachbarn. "An guten Tagen können wir auch gegen bessere Nationen gewinnen. Wir hoffen, dass wir einen guten Tag erwischen und Deutschland nicht den besten", so der Spielmacher nach dem ersten Schweizerischen Teamtraining in Düsseldorf.

DHB-Sportchef Kromer erwartet ein "spannendes Spiel", ist aber hoffnungsvoll: "Ich habe ein gutes Gefühl, weil die Mannschaft wirklich sehr fokussiert ist."