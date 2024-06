Erstes Testspiel der HSG Wetzlar terminiert

Die HSG Wetzlar bestreitet zum Abschluss ihrer ersten Phase der Sommervorbereitung ein Testspiel. Nun steht auch fest, wann und wo die Grün-Weißen antreten werden.

Am Samstag, 20. Juli, empfängt Regionalligist TV Petterweil in seiner Sporthalle die HSG Wetzlar. Anpfiff der Begegnung in dem Karbener Stadtteil in der südlichen Wetterau ist um 18 Uhr.

Der TV Petterweil hat in der abgelaufenen Oberliga-Saison den neunten Platz belegt und sicherte sich damit den Klassenerhalt. Wegen der durchgeführten Namensänderung heißt die hessische Oberliga ab der kommenden Saison Regionalliga.

Für die Mannschaft der HSG Wetzlar mit den insgesamt acht Neuzugängen ist dieser Auftritt das erste gemeinsame Spiel. Das Team kommt am 1. Juli zusammen und startet mit etlichen Testungen und Untersuchungen. Offizieller Trainingsauftakt ist der 8. Juli.

Olympia-Pause und Trainingslager

Am 22. Juli beginnt dann eine zweiwöchige Phase ohne Mannschaftstraining. Dazu hatten sich die Verantwortlichen entschieden, weil die Bundesliga wegen der Olympischen Sommerspiele in Paris im Gegensatz zum Vorjahr eine Woche später startet und somit der Zeitraum zwischen Saisonende 2023/2024 und Beginn der neuen Runde über drei Monate beträgt.

Gleichzeitig sollte die Pause im Juni/Anfang Juli nicht zu lange ausfallen. Am 5. August geht es für die HSG-Spieler ins sechstägige Trainingslager nach Österreich. Das erste Bundesliga-Spiel findet zwischen dem 5. und 8. September statt.

