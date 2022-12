Erstes Task-Force-Treffen: "Konkrete Personalvorschläge noch nicht diskutiert"

Am Mittwoch hatte Karl-Heinz Rummenigge das erste Treffen des externen Beraterkreises angekündigt, das nun am Donnerstag stattgefunden hat. Konkret wurde es dabei noch nicht.

"Wir wollen uns austauschen, eine Agenda aufstellen und dann die Dinge abarbeiten, die von der Task Force erwartet werden", hatte Rummenigge am Mittwoch erklärt, nachdem er das erste Treffen des neuen Arbeitskreises rund um die Nationalelf für Donnerstag angekündigt hatte.

Die am Dienstag ins Leben gerufene Task Force trat nun am DFB-Campus in Frankfurt am Main erstmals zusammen, wie der DFB mitteilte. "Unter der Leitung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke haben Oliver Kahn, Oliver Mintzlaff, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer und Rudi Völler circa zweieinhalb Stunden über die Entwicklung und die Perspektiven der Nationalmannschaft diskutiert", hieß es vonseiten des DFB.

"Wir haben nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM in Katar intensiv über Wege und Möglichkeiten gesprochen, wie wir künftige Turniere - insbesondere die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land - wieder erfolgreich gestalten können", erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Im Zusammenhang mit der Nachfolge von Oliver Bierhoff ging es zunächst um Profile, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Konkrete Personalvorschläge wurden noch nicht diskutiert."

Weiter geht es mit dem externe Beraterkreis zur sportlichen Zukunft des A-Teams im Januar, wie Neuendorf mitteilte.