Erstes rein schwäbisches Finale im DHB-Pokal in Stuttgart

Beide Halbfinals waren dramatisch, und am Ende setzen sich die beiden schwäbischen Vertreter beim Haushahn Final4 im DHB-Pokal der Frauen in der Stuttgarter Porsche-Arena hauchdünn durch: Zunächst gewann die TuS Metzingen mit 30:31 nach Siebenmeterwerfen gegen den VfL Oldenburg, dann setzte sich die SG BBM Bietigheim mit 25:21 in der Neuauflage des 2019er-Finales gegen den Thüringer HC durch. Damit wartet am Sonntag eine Premiere: Erstmals in Stuttgart stehen sich die beiden schwäbischen Nachbarn in einem Pokalfinale gegenüber.

Holt sich Metzingen im vierten Anlauf erstmals den Titel? Marco Wolf