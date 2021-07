Erstes Gold an China - Deutsche Ruderer in Form - Osakas Ehre

Das erste Gold der Spiele von Japan ging in der Nacht an China. Die deutschen Ruderer zeigten sich gut in Form. Hier finden Sie kompakt die Meldungen des Samstags ...

Erstes Olympia-Gold an China - Beer verpasst Finale

Die deutsche Sportschützin Jolyn Beer verpasste mit dem Luftgewehr das Finale bei ihren ersten Olympischen Spielen. Die 27 Jahre alte Sportsoldatin aus Neustadt am Rübenberge belegte in der Qualifikation am Samstag den 17. Platz. Nur die besten acht Athletinnen schossen am Samstagvormittag (Ortszeit) die ersten Medaillen in Tokio aus.

Das erste Gold der Spiele von Tokio überhaupt ging an die Chinesin Qian Yang, die mit dem letzten Schuss noch die Russin Anastasiia Galashina abfing, die Silber gewann. Bronze ging an die Schweizerin Nina Christen.

Bogenschießen: Deutsches Mixed ausgeschieden

Für die deutschen Bogenschützen war die olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs bereits nach dem Achtelfinale beendet. Florian Unruh (Fockbek) und Michelle Kroppen (Jena) unterlagen am Samstag dem mexikanischen Duo Alejandra Valencia/Luis Alvarez mit 2:6.



"Wir sind nicht mit dem Ziel Medaille in den Wettkampf gegangen, sondern, dass wir gute Schüsse machen. Wir sind traurig, dass wir das nicht so richtig umsetzen konnten", meinte Kroppen. Unruhs Ehegattin Lisa, die 2016 in Rio Silber im Einzel gewonnen hatte, hatte sich nicht für den Mixed-Wettbewerb qualifiziert. Am Sonntag steht der Teamwettbewerb der Frauen an, dort treffen die deutschen Frauen im Achtelfinale auf Taiwan. "Wir können mitnehmen, dass wir mutig schießen müssen und uns vom Wind nicht so beeinflussen lassen sollten", so Kroppen.

Deutsche Ruderer in Form - Menzel zeigt sich erholt

Fahnenträger-Kandidatin Annekatrin Thiele (Leipzig) und ihre Partnerin Leonie Menzel (Düsseldorf) haben bei den olympischen Ruder-Wettbewerben in Tokio souverän das Halbfinale im Doppelzweier erreicht. Einen Tag nach dem Einbruch Menzels im Vorlauf belegte das Duo im Hoffnungslauf Platz zwei hinter dem russischen Boot und schaffte somit den Einzug ins Halbfinale.



Auch Stephan Krüger (Frankfurt) und Marc Weber (Gießen) erreichten im Zweier durch einen souveränen Sieg in ihrem Hoffnungslauf sicher das Halbfinale (Sonntag).

Olympia für jüngste Teilnehmerin schon beendet

Ganze 24 Minuten dauerte ihr olympisches Abenteuer für Hend Zaza. Der erst 12-Jährige unterlag in Tokio unterlag in der ersten Runde der 27 Jahre älteren Liu Jia aus Österreich mit 0:4. So jung wie die Tischtennisspielerin aus dem Bürgerkriegsgebiet in Syrien trat lange keine Athletin und kein Athlet bei Sommer- oder Winterspielen an.



Nur vier Olympioniken waren bis dato bei den modernen Spielen jünger als Zaza, zuletzt die rumänische Eiskunstläuferin Beatrice Hustiu 1968 in Grenoble. Als jüngster Teilnehmer in dieser Zeit gilt der Grieche Dimitrios Loundras, der bei der ersten Auflage 1896 in Athen im zarten Alter von zehn Jahren in der Mannschaft der Gastgeber turnte.

Osaka nach Flammenentzündung: "Die größte Ehre"

Tennis-Star Naomi Osaka hat sich tief bewegt über den Moment des Entzündens der olympischen Flamme gezeigt. "Ohne Zweifel die größte sportliche Errungenschaft und Ehre, die ich jemals in meinem Leben haben werde", schrieb die Gewinnerin von vier Grand-Slam-Turnieren nach der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio in den Sozialen Netzwerken. Die 23-Jährige hatte am Freitagabend um 23.48 Uhr (Ortszeit) im Olympiastadion das Feuer für die Spiele von Tokio entzündet.