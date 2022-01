Erstes Finale seit Mai 2021: Nadal im Endspiel von Melbourne

Erstmals seit Mai 2021 hat Rafael Nadal wieder ein Finale auf der ATP-Tour erreicht: Der 35-Jährige feierte den Einzug in das Endspiel von Melbourne enthusiastisch.

Rafael Nadal feiert seinen Finaleinzug in Melbourne. imago images/AAP

Rafael Nadal ist nur noch einen Sieg von seinem 89. Titel auf der ATP-Tour entfernt. Der spanische Tennisprofi gewann am Samstag beim Vorbereitungsturnier in Melbourne im Halbfinale gegen den Finnen Emil Ruusuvuori mit 6:4, 7:5 und bekommt es im Endspiel am Sonntag nun mit dem amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy zu tun.

Für den 35 Jahre alten Nadal ist es das erste Turnier seit August 2021. Danach hatte er wegen einer komplizierten Verletzung am Fuß pausieren müssen. "Es ist ein wichtiges Comeback nach fünf Monaten Pause, und es bedeutet sehr viel für mich, zurück in Australien zu sein", sagte Nadal, der zuletzt im Mai 2021 in Rom ein Turnier gewinnen konnte.

Nadal spielte erst sein zweites Match nach seiner Verletzungspause. Nach einer Stunde und 56 Minuten hatte er den Russen in zwei engen Sätzen dann niedergerungen. Im ersten leistete Ruusuvuori mit einem Doppelfehler sowie einer verschlagenen Vorhand noch Unterstützung. In Durchgang zwei breakte Nadal zum 5:2, doch der Finne kam nochmal ran. Letztendlich setzte sich Nadal aber durch.

Cressy wehrt drei Matchbälle ab und bezwingt Dimitrov

Zuvor hatte Cressy die ehemalige Nummer drei der Tenniswelt, den Bulgaren Grigor Dimitrov, mit 7:5 und 7:6 bezwungen. Der 24-jährige Cressy, der am Montag erstmals unter die besten 100 der Tennis-Weltrangliste geführt werden wird, lag im entscheidenden Tie-Break bereits 3:6 zurück. Doch er parierte alle drei Matchbälle, ging in Führung und machte mit seinem insgesamt vierten Matchball den Sack zu.

Das mit 521.000 Dollar dotierte Turnier in Melbourne dient als Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Event des Jahres beginnt am 17. Januar.