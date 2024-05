Erstes Double seit 1984: SC Magdeburg macht Meisterschaft perfekt

Der SC Magdeburg ist zum zweiten Mal binnen drei Jahren und zum insgesamt dritten Mal Deutscher Meister. Krönen will die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert ihre einzigartige Saison am 9. Juni.

Am Ende konnte es keinen anderen Deutschen Meister geben. Der SC Magdeburg gewann sagenhafte 29 seiner 33 Ligaspiele, teilte zweimal die Punkte und ging nur zweimal leer aus. Mit einem 34:21-Auswärtssieg bei den Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend machte der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt die zweite Meisterschaft binnen drei Jahren perfekt.

Schon nach dem Titelgewinn 2022 kam die Frage auf, ob der SCM nun eine neue Ära prägen könnte. Der THW Kiel aber grätschte in der Saison 2022/23 dazwischen - und holte seine 23. nationale Meisterschaft. In dieser Spielzeit waren die Zebras dann nicht annähernd eine Bedrohung und haben als Tabellenvierter bereits 20 Minuspunkte vorzuweisen.

Einziger echter Magdeburger Herausforderer waren in dieser Saison die Füchse Berlin, deren fehlende Breite im Kader sich aber gerade in der zweiten Saisonhälfte bemerkbar machte - exemplarisch dafür steht das verlorene European-League-Endspiel.

Einen Leistungsabfall suchen sie in Magdeburg vergeblich. Mitte November hatte sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert zum dritten Mal in Folge (!) zum Klubweltmeister gekrönt, in einem packenden Finale wurde ausgerechnet Ostrivale Berlin in Saudi-Arabien niedergerungen (34:32 nach Verlängerung).

Weil der SCM Mitte April auch den wichtigsten nationalen Pokalwettbewerb - 30:19 im Finale gegen die MT Melsungen - gewann, ist seit Donnerstag das Double perfekt. Es ist das erste nationale Double seit 1984, damals holte der SCM neben der DDR-Meisterschaft auch den DDR-Pokal.

Verteidigt Magdeburg auch den CL-Titel?

Satt ist Magdeburg deswegen aber längst nicht, die Mannschaft von Erfolgstrainer Wiegert sieht auch das abschließende Bundesliga-Heimspiel gegen die HSG Wetzlar am Sonntag (16.30 Uhr) als Vorbereitungsspiel. Denn: Am 9. Juni will Magdeburg auch seinen Champions-League-Titel verteidigen, im Halbfinale am Tag zuvor geht es gegen den dänischen Spitzenklub Aalborg.

Für kicker-Kolumnist Bob Hanning ist der SCM - "aktuell das Nonplusultra im Welthandball" - beim Final Four in Köln der "große Favorit". Und künftig auch national der große Gejagte.