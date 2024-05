Erstes Aufstiegsspiel zwischen Rostock und Hildesheim: "für beide Seiten Überraschungen" möglich

Am heutigen Donnerstagabend startet die Aufstiegsrunde der Männer zur zweiten Handball-Bundesliga. Um 18.30 Uhr wird das Duell zwischen dem HC Empor Rostock, Zweitplatzierter der Staffel Nordost, und dem HC Eintracht Hildesheim, Erstplatzierter der Staffel Nord-West, angepfiffen.

So läuft die Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga ab: Modus, Teilnehmer und Termine

Mit 57:3 Punkten hat sich der HC Eintracht Hildesheim nur aufgrund des knapp besseren Torverhältnisses gegenüber dem TV Emsdetten den ersten Platz der Staffel Nord-West gesichert und trifft in der Aufstiegsrunde so zunächst auf den HC Empor Rostock, der die Saison in der Staffel Nord-Ost mit 50:10 Punkten hinter dem MTV Braunschweig (53:7) auf Platz zwei beendete.

"Hildesheim ist der Favorit. Aber wenn wir alles in die Waagschale werfen, ist auch für uns etwas drin", blickt Empor-Geschäftsführer Martin Murawski auf die Begegnungen. Nach zwei Jahren in der zweiten Liga stiegen die Rostocker in der Saison 2022/23 ab und wollen sich nun den direkten Wiederaufstieg sichern.

Doch dem möchte der HCEH etwas entgegensetzen: "Natürlich wollen wir in das Finale, aber das will der HC Empor auch", so Hildesheim-Trainer Daniel Deutsch vor dem Hinspiel in der Rostocker Stadthalle, welche mit rund 3000 Zuschauern voll besetzt sein wird. "Da erwartet uns sicher ein echter Hexenkessel, wir freuen uns auf das Spiel", ergänzt er. Auch etwa 100 Fans aus Hildesheim werden sich auf den Weg nach Rostock machen, um ihre Mannschaft zu unterstützen.

Die Hildesheimer sind bereits am Mittwochmittag nach Rostock gereist. "Diese Spiele werden sicher auch durch die Tagesform entschieden, da kann jeder jeden schlagen", so Daniel Deutsch weiter. Er betont: "Wir gehen mit der jüngsten Mannschaft der acht Clubs in die Aufstiegsspiele, aber die Mannschaft hat in dieser Saison Erfahrungen gesammelt, auch negative, aus denen sie gelernt hat. Das macht sich hoffentlich bemerkbar". Für beide Teams geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition für das drei Tage später in Hildesheim stattfindende Rückspiel zu verschaffen.

Rostocks Kapitän Robert Wetzel spielte in der Saison 2014/15 für Hildesheim und sieht die Mannschaft in der „klaren Favoritenrolle. Sie haben eine starke Saison gespielt und die ebenfalls guten Emsdettener in Schach gehalten. Wir müssen in beiden Spielen unsere beste Leistung zeigen, dann ist in einem solchen Duell alles möglich. Zunächst gilt es, eine gute Ausgangsposition am Donnerstag zu erreichen. Da es während der Saison keine direkten Duelle gab, kann es für beide Seiten Überraschungen geben", so der 33-Jährige.

Der HC Eintracht Hildesheim und der HC Empor Rostock standen sich bisher in 28 Pflichtspielen gegenüber. Elf Duelle gewannen die Rostocker, sechzehn Siege gingen an Hildesheim, ein Spiel endete unentschieden. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen feierten die Rostocker am 28. Februar 2020 einen 40:28-Kantersieg.