Erstes Angebot an Hertha: Lyon macht bei Lukebakio ernst

Jetzt kommt Bewegung rein: Olympique Lyon hat Hertha BSC nach kicker-Informationen ein erstes Angebot für den belgischen Stürmer Dodi Lukebakio (25) unterbreitet - und könnte die italienische Konkurrenz ausstechen.

Lyon hatte bereits im Januar wegen einer Leihe Lukebakios angefragt, damals hatte Hertha dem Ligue-1-Klub ebenso eine Absage erteilt wie den anderen Interessenten FC Sevilla und PSV Eindhoven. Nach dem Abstieg der Berliner ist Lukebakio einer der Haupttransferkandidaten des finanziell angeschlagenen Hauptstadtklubs. In den vergangenen Wochen hatte sich neben Anfragen aus dem Benelux-Raum (Ajax Amsterdam, Royal Antwerpen) vor allem Interesse aus Italien manifestiert.

Lyon bietet im hohen einstelligen Millionenbereich

Neben den Mailänder Klubs Inter und Milan hatten sich dem Vernehmen nach auch die AS Rom und die AC Florenz mit dem belgischen Nationalspieler befasst, zudem aus Spanien der FC Villareal. Jetzt will Lyon die Mitbewerber ausstechen und macht ernst. Ein erstes Angebot mit einer Sockelablöse im hohen einstelligen Millionen-Bereich hat Hertha nach kicker-Informationen vorliegen. Der Bundesliga-Absteiger, der Lukebakio 2019 für 20 Millionen Euro Ablöse vom FC Watford verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet hatte, will für den Top-Scorer der vergangenen Saison (elf Tore, vier Assists in 32 Liga-Spielen) eine zweistellige Millionen-Ablöse erzielen.

Bei Herthas Trainingsauftakt am Montag wird Lukebakio absprachegemäß fehlen. Nach seinen jüngsten Auswahlverpflichtungen mit Belgien im Rahmen der EM-Qualifikation hat er ebenso noch Urlaub wie der slowakische Nationalspieler Peter Pekarik, dessen auslaufenden Vertrag Hertha in Kürze verlängern wird.

Neuzugänge steigen am Montag ein

Auch der zuletzt an Hellas Verona verliehene niederländische Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik, dessen Klub sich am 11. Juni im Entscheidungsspiel gegen Spezia Calcio (3:1) den Serie-A-Verbleib gesichert hatte, soll später einsteigen. Dabei sind am Montag die drei Neuzugänge Marius Gersbeck (28, Tor, Karlsruher SC), Fabian Reese (25, Linksaußen, Holstein Kiel) und der dänische U-19-Nationalspieler Gustav Christensen (18, Sturm, U19 FC Midtjylland).

Handlungsbedarf hat Hertha aktuell auf Rechtsaußen, auf der Zehn, der Sechs - und vor allem auf der Linksverteidiger-Position, die nach den Abgängen von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) und Lukas Ullrich (Mönchengladbach) sowie angesichts des ausgelaufenen Vertrages von Marvin Plattenhardt (noch ohne neuen Klub) komplett verwaist ist. Der zuletzt in niederländischen Medien gehandelte Ex-Fürther Maximilian Wittek (27, Vitesse Arnheim) ist dem Vernehmen nach zu teuer.

Dass die Trainingsgruppe beim Start am Montag XXL-Maße annimmt, ist trotz der Leihrückkehrer Alexander Schwolow (Schalke), Linus Gechter (Braunschweig), Marten Winkler (Waldhof Mannheim) und Luca Wollschläger (Rot-Weiss Essen) nicht zu befürchten. Neben Lukebakio, Pekarik, Zeefuik und den U-21-EM-Teilnehmern Jessic Ngankam und Marton Dardai fehlen weitere Profis. Myziane Maolida, der nach seiner Halbjahres-Leihe von Stade Reims zurückkehrt, plagt aktuell eine Muskelverletzung. Lucas Tousart, neben Lukebakio und Rückkehrer Krzysztof Piatek (zuletzt ausgeliehen an US Salernitana) einer der Top-Verkaufskandidaten, soll in der ersten Trainingswoche individuell arbeiten.

Was passiert mit verletztem Rogel?

Und Agustin Rogel fällt nach kicker-Informationen wegen einer Bänderverletzung im Knie noch mehrere Wochen aus. Der uruguayische Abwehrspieler, Ende August 2022 vom damaligen Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic aus Argentinien (Estudiantes de La Plata) geholt, hätte sich zwar einen Verbleib in Berlin auch in der 2. Liga grundsätzlich vorstellen können, gilt aber nach durchwachsener Saison als Transferkandidat. Die Verletzung, wegen der Rogel (Vertrag bis 2026) mittlerweile operiert wurde, könnte den Plan des Klubs allerdings durchkreuzen.