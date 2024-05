Erster Zugang: AEV verpflichtet Blumenschein

Die Augsburger Panther haben nach dem glücklichen Verbleib in der Deutschen Eishockey Liga Verteidiger Kristian Blumenschein als ersten Neuzugang verpflichtet.

Der 27-jährige Blumenschein kommt von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 an den Lech. In den vergangenen beiden Spielzeiten nahm der Deutsch-Kanadier dort eine rasante Entwicklung und avancierte zu den besten Verteidigern der Liga. Insgesamt absolvierte Blumenschein für die Lausitzer 91 Partien in der 2. Liga, für den 1,78 Meter großen Linksschützen stehen insgesamt neun Tore und 32 Assists in der Statistik.

"Wir sehen in ihm das Potenzial, sich in der DEL durchzusetzen und geben ihm dazu in Augsburg die Chance. Es ist wichtig, dass wir in unserem neuen Team Spieler haben, die sich noch beweisen möchten und dafür hart arbeiten. So habe ich Kristian kennengelernt", äußerte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell in der Vereinsmitteilung vom Mittwoch.