Erster Winterneuzugang für Greifswalder FC: Hannes Mietzelfeld kehrt zurück

Der Greifswalder FC hat sich erneut die Dienste von Hannes Mietzelfeld gesichert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kehrt nach zweieinhalb Jahren zurück zum NOFV-Oberligisten.

Hannes Mietzelfeld ist beim Greifswalder FC kein Unbekannter. Der 27-Jährige schnürte bereits für ein halbes Jahr in der Saison 2018/19 die Fußballschuhe für den GFC, ehe er diesen aus beruflichen Gründen wieder verlassen musste. Nun kehrt er nach zweieinhalb Jahren Abwesenheit zurück ins Volksstadion. Er ist der erste Winterneuzugang des GFC. Zuletzt war der gebürtige Rostocker für Verbandsligist FSV Kühlungsborn am Ball. In Greifswald soll er nun den Abgang von Mike Bütterich auf der linken Seite kompensieren. Ausgebildet wurde Mietzelfeld unter anderem bei Hansa Rostock und RB Leipzig.

"Ich freue mich schon, denn mit dem GFC verbinde ich viele coole Menschen und eine tolle Zeit", sagt Mietzelfeld. "Die Mannschaft war super, genauso wie der Staff." Alles sei damals einfach total harmonisch gewesen, deshalb hoffe er, dass es wieder so werden würde. "Das Niveau im Training ist extrem hoch, auch von den Spielern, die ich noch nicht kannte. Ich hoffe, dass ich dann in der Oberliga wieder mit meinen Flankenläufen punkten und viele Vorlagen liefern kann", so der Rückkehrer, der bei seinem ersten Engagement am Ryck in 13 Spielen immerhin acht Treffer servierte und einen selber erzielte. Die erste Möglichkeit diese Bilanz aufzubessern, erhält er am 6. Februar. Dann startet das Team von Roland Kroos beim FC Mecklenburg Schwerin in die Restspielzeit der Oberliga NOFV-Nord.