Erster Winter-Zugang: Werder verpflichtet Malatini

Was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hat, ist nun offiziell. Der Argentinier Julian Malatini (22) ist der erste Winter-Neuzugang vom SV Werder Bremen: Der Innenverteidiger wechselt dem Vernehmen nach für zwei Millionen Euro von Defensa y Justicia Florencio Varela in die Bundesliga. Damit reagieren die Bremer besonders auf die langfristige Verletzung von Amos Pieper, der sich im November den Knöchel gebrochen hatte.