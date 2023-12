Erster Winter-Neuzugang: Lautern leiht Stojilkovic aus

Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen ersten Neuzugang in der Winterpause bekanntgegeben: Von Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 wird Filip Stojilkovic ausgeliehen.

Der Leihvertrag läuft bis Saisonende, ob dieser eine Kaufoption beinhaltet, wurde nicht kommuniziert. "Wir wünschen Filip viel Erfolg in Kaiserslautern", wird Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter beim SVD, auf der Lilien-Website zitiert. "Wir drücken ihm die Daumen, dass er auf viel Spielpraxis kommt und dort sein volles Potenzial abrufen kann."

Die 2. Bundesliga kennt Stojilkovic bereits aus der Rückrunde der vergangenen Saison. Vor fast exakt einem Jahr schloss er sich Darmstadt an und trug mit drei Toren in 15 Partien zum Aufstieg der Südhessen bei.

In der bisherigen Bundesligasaison lief es für den Schweizer mit serbischen Wurzeln aber nicht mehr rund. Kein einziges Mal schaffte er in der Liga den Sprung in die Startelf, sechsmal wurde er eingewechselt. Ein Tor gelang ihm bei seinen Einsätzen noch nicht, auch nicht bei seinem einzigen Spiel im DFB-Pokal. Beim desolaten 0:3 des SVD in der 1. Runde beim Regionalligisten FC 08 Homburg verschoss der 23-Jährige kurz vor Spielende einen Foulelfmeter.

Stojilkovic wird mit der Rückennummer 25 spielen

Offiziell wird Stojilkovic ab dem 1. Januar 2024 ein Spieler Kaiserslauterns werden. Bei den Roten Teufeln erhält er die Rückennummer 25 und wird mit seinen neuen Kollegen auch mit ins Trainingslager vom 3. bis 11. Januar nach Belek (Türkei) reisen.

Der 1. FC Kaiserslautern belegt zur Winterpause den 15. und damit den letzten Tabellenrang, der den Klassenerhalt garantieren würde. Nach dem 9. Spieltag belegten die Pfälzer Rang drei, doch anschließend ging es bergab. Die Misserfolgsserie kostete auch Trainer Dirk Schuster seinen Job, der Ende November seinen Stuhl räumen musste. Doch auch unter dessen Nachfolger Dimitrios Grammozis blieb die Wende in der 2. Liga bisher aus.