Erster Werder-Einsatz seit 2016: Schmidt und die Aussicht auf mehr

Bereits im Jahr 2012 ist Niklas Schmidt als Jugendspieler zum SV Werder Bremen gewechselt. Nach einigen Zwischenstationen scheint er nun - trotz ursprünglicher Perspektivlosigkeit - endlich bei den Profis angekommen zu sein.

Niklas Schmidt saß auf dem Hosenboden, streckte mit schmerzverzerrtem Gesicht seine Beine von sich. Die Krämpfe, mutmaßlich in der Wade, ereilten ihn wenige Minuten vor Schluss. Schon nach kurzer Behandlung signalisiert er Trainer Markus Anfang wieder, dass er noch mal aufs Feld will; eine Unterzahl kann seine Mannschaft beim Stand von 1:1 gegen ohnehin drückende Hannoveraner nicht gebrauchen. Kurz darauf wird für den Mittelfeldspieler doch noch Christian Groß eingewechselt, in der 89. Minute.

Schmidts Perspektive galt als nicht existent

Trotz eines eher nicht zufriedenstellenden Auftakts des SV Werder Bremen in der 2. Liga, darf zumindest Schmidt seine persönliche Entwicklung in der bislang noch jungen Saison als gelungen empfinden. Zum Trainingsstart vor etwas mehr als fünf Wochen galt die Perspektive des Rückkehrers nach seiner zweijährigen Leihe beim VfL Osnabrück eigentlich als nicht existent. Zuvor schon war er für eine Saison an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen worden. Bei Werder spielte er zuvor zwei Jahre mit der U 23 in der 3. Liga.

Schmidts Standards: "Eine echte Waffe"

Am Samstagabend stand der 23-Jährige nun also in der Bremer Profi-Startelf in der 2. Liga. Mit einer Ecke bereitete er sogar den Bremer Führungstreffer - Eigentor von 96-Profi Simon Falette - vor. Seine Schusstechnik ist sowieso eine der großen Stärken Schmidts, bei Werder führt aktuell kein ruhender Ball an ihm vorbei. "Wir hatten bei ihm natürlich die Standards auf dem Schirm", erklärte Trainer Markus Anfang, "er hat da eine echte Waffe, und so fällt ja auch das Tor."

Schmidt selbst räumte ein, dass jedoch nicht alle seine Standardsituationen so gekommen sind, "wie ich mir das vorgestellt habe". Dass er zum Zweitligastart gleich von Beginn an auf der Position im halblinken offensiven Mittelfeld berufen wurde, hatte womöglich auch mit dem Ausfall von Kevin Möhwald zu tun, der sich nach einem Corona-Fall in seinem privaten Umfeld trotz negativen Tests freiwillig in Isolation begeben hatte.

Anfang löste jene personelle Frage nicht komplett auf, als er von einer "50/50-Entscheidung" sprach - wenn sie ihm nicht im Vorfeld abgenommen worden wäre. Dann hätte es geheißen: "Mit wem fangen wir an, mit wem legen wir nach?" Schmidt stellte Bremens Chefcoach zumindest den Arbeitsnachweis aus, "es ordentlich gemacht" zu haben. Die Aussicht auf mehr scheint also gegeben.

Schmidt: "Beim Einlaufen hatte ich Gänsehaut"

Und die Lust sowieso, wie der ehemalige Werder-Jugendspieler (seit 2012 im Verein) im Anschluss an seinen zweiten Pflichtspieleinsatz für die Profis nach dem 24. September 2016 erklärte - dazu wieder vor Publikum im Wohninvest Weserstadion: "Es macht Spaß, dieses Kribbeln wieder zu spüren, wenn man grätscht oder einen guten Pass an den Mann bringt und von den Rängen kommt etwas zurück. Beim Einlaufen hatte ich Gänsehaut."

Die Konkurrenz auf seiner Position ist allerdings weiterhin beträchtlich; ein Romano Schmid wurde etwa nur eingewechselt. Und in nur einem Spiel hat sich Schmidt beileibe noch nicht unverzichtbar gemacht. Er offenbarte zwar brauchbare offensive Ideen und spielte vereinzelt sehenswerte diagonale Flugbälle, doch auch bei ihm haperte es oftmals an der Umsetzung. Wie aktuell noch bei so vielem in Bremen.