Erster Titel auf Rasen: Tsitsipas ringt Bautista Agut nieder

Vor dem Rasen-Klassiker in Wimbledon stand für die Finalistinnen und Finalisten in Bad Homburg, Eastbourne und auf Mallorca die Generalprobe auf dem Programm. Auf der Sonneninsel sicherte sich Stefanos Tsitsipas nach hart umkämpftem Duell gegen Roberto Bautista Agut den Titel.

Dem Griechen reichte im ersten Satz ein Break, um sich den Durchgang zu krallen - und auch im zweiten lag er mit Break vor, doch dann kam es zu einem Leistungsabfall, den Bautista-Agut nutzte, um das Blatt zu wenden. Beinahe wäre es im dritten Durchgang genauso verlaufen, auch da machte der Spanier ein Break wett, im Tie-break setzte sich letztlich aber Tsitsipas durch und feierte am Ende mit einem 6:4, 3:6, 7:6 (7:2) den neunten Turniersieg seiner Karriere - sein erster auf Rasen. Der Weltranglisten-Sechste ist in Wimbledon an Nummer vier gesetzt und trifft in der ersten Runde auf den Schweizer Qualifikanten Alexander Ritschard.

Gelungene Generalproben für Kvitova und Garcia

Beim WTA-Turnier von Eastbourne zeigte sich Petra Kvitova in starker Verfassung. Die Tschechin besiegte im Finale Jelena Ostapenko aus Lettland souverän in zwei Sätzen (6:3, 6:2) und feierte damit eine gelungene Generalprobe vor dem Auftakt in Wimbledon.

Enger ging es in Bad Homburg zu, wo sich im Endspiel Bianca Vanessa Andreescu (Kanada) und Lisicki-Bezwingerin Caroline Garcia gegenüber standen. Letztlich schlug das Pendel zugunsten der Französin aus, die den Spieß nach verlorenem ersten Satz noch umdrehte und sich den Titel in drei Sätzen mit 6:7 (5:7), 6:4 und 6:4. Die 28 Jahre alte Garcia verwandelte nach 2:46 Stunden ihren ersten Matchball und sicherte sich ihren achten Turniersieg auf der WTA-Tour.