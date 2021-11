Erster Titel auf der Tour: Paul gewinnt in Stockholm

Tennisprofi Tommy Paul hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt. Im Finale von Stockholm bezwang der US-Amerikaner überraschend den Titelverteidiger.

Tommy Paul holte in Stockholm seinen ersten Titel auf der Tour. imago images/Bildbyran

Beim mit 711.275 Euro dotierten schwedischen Turnier bezwang der ungesetzte US-Amerikaner in seinem ersten Finale überraschend Titelverteidiger Denis Shapovalov, der an drei gesetzt war, mit 6:4, 2:6, 6:4. Für Shapovalov wäre es der zweite Titel im dritten Endspiel auf der ATP-Tour gewesen. Paul war vor dem Turnier auf Rang 52 der Weltrangliste platziert.

2019 entschied Shapovalov das Turnier in der schwedischen Hauptstadt noch für sich, 2020 hatte es kein Turnier in Stockholm gegeben. Zuvor hatten sowohl Shapovalov mit Felix Auger-Aliassime (Nr. 2) als auch Paul mit Frances Tiafoe (Nr. 8) im Halbfinale jeweils einen Landsmann ausgeschaltet. Der einzige deutsche Starter Peter Gojowczyk (München) war schon in der ersten Runde gescheitert.