Erster SVS-Neuzugang: Iwe kommt mit "sehr hohem Tempo"

Der SV Sandhausen hat am Freitag seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt. Der Drittligist holt einen nigerianischen Mittelfeldakteur.

Der SVS, aktuell Tabellenneunter der 3. Liga, verpflichtete Stürmer Emmanuel Iwe, der zuletzt für den US-amerikanischen Erstligisten Minnesota United FC auflief. "Emmanuel besitzt Fähigkeiten, die uns im aktuellen Kader fehlen. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir sehr viel Spaß mit ihm haben werden. Da Emmanuel auch das Interesse anderer deutscher Profi-Klubs geweckt hat, freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat", sagte Sportdirektor Matthias Imhof.

Der in der nigerianischen Hauptstadt Lagos geborene Offensivspieler war bisher meist in den USA auf Torejagd. In 44 Pflichtspielen in der ersten und dritten Liga kommt der 23-jährige Iwe auf elf Treffer und drei Vorlagen. Nach einem Kapitel bei Deportivo Saprissa in Costa Rica, das aufgrund der Corona-Pandemie endete, kehrte Iwe in die USA zurück.

Keller lobt "herausragende Physis"

Da er als Testspieler bereits einige Tage mit den SVS-Profis trainiert hatte, konnte sich Cheftrainer Jens Keller ein Bild vom schnellen Mittelfeldspieler machen: "Emmanuel ist ein Spieler mit enormem Potenzial und sehr hohem Tempo. Dazu kommt seine herausragende Physis", so der Coach.

Iwe, der sich jüngst auch beim Ligarivalen Saarbrücken gezeigt hatte, freut sich auf seine Zeit in der Kurpfalz: "Ich wurde von der Mannschaft direkt sehr herzlich aufgenommen, es sind super Jungs. Ich kann es kaum erwarten, in der nächsten Saison Schwarz und Weiß zu tragen", sagte er nach der Vertragsunterschrift.