Erster Sommertransfer perfekt: Bayern holt Mazraoui

Die Macher des FC Bayern haben den ersten Transfer des Sommers perfekt gemacht. Noussair Mazraoui (24) kommt zum 1. Juli dieses Jahres nach München.

Der bisherige Ajax-Profi kostet keine Ablösesumme, weil sein Vertrag in Amsterdam zum Saisonende ausläuft. Beim deutschen Rekordmeister erhält der zwölfmalige Nationalspieler Marokkos - er erzielte dabei zwei Tore - einen Vertrag für vier Jahre, also bis 2026.

Der Rechtsverteidiger, der auch Erfahrung im Mittelfeld gesammelt hat, bestritt in dieser Saison für den Spitzenreiter der niederländischen Eredivisie alle acht Partien seines Klubs in der Champions League-Spiele (0 Tore, 2 Assists) und 24 Erstligaspiele, davon 22 von Beginn an. Dabei gelangen ihm fünf Tore plus zwei Assists. Insgesamt kommt er für Ajax auf 28 Champions-League-Einsätze mit drei Treffern und zwei Vorlagen sowie 92 Erstligaspielen (6 Tore, 4 Assists).

Mazraoui ist in München für die rechte (defensive) Seite vorgesehen, so dass der bisherige Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (26) gegebenenfalls auf seine Lieblingsposition ins Abwehrzentrum verschoben werden kann.