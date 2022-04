Erster Sommerneuzugang: SG Barockstadt eist Aaron Frey vom 1. FC Erlensee los

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz präsentiert ihren ersten Neuzugang für den Sommer. Innenverteidiger Aaron Frey kommt von Ligakonkurrent 1. FC Erlensee in die Johannisau.

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz plant im Hintergrund die Saison 2022/23. Mit Aaron Frey konnte der Hessenligist nun den ersten Neuzugang für den Sommer in die Johannisau lotsen. Der 24 Jahre junge Innenverteidiger, der mit 1,93 Meter Gardemaß besitzt, wechselt von Ligakonkurrent 1. FC Erlensee. Ausgebildet wurde der gebürtige Hanauer in der Jugend unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Bayern Alzenau. Im Herrenbereich spielte er ein Jahr für Kickers Offenbach, ehe es ihn für vier Jahre in die USA an die University of San Diego zum College-Fußball ging. Im Sommer 2021 kehrte er nach Deutschland zurück.

"Ich freue mich auf Fulda, auf das Team, auf die Stadt und auf einen Verein mit toller Organisation und Ambitionen", so der Neuzugang. Zuschauertechnisch und mit diesem Stadion als Heimspielstätte sei das schon toll, das gebe es in der Hessenliga aktuell nicht nochmal, sagt er. "Ich hatte in Erlensee eine absolut schöne und erfolgreiche Zeit, mein Lebensmittelpunkt liegt zukünftig aber komplett in Fulda. Meine Freundin arbeitet hier, und ich beginne im Sommer mein Masterstudium an der Hochschule, da hat es super gepasst, dass der Verein auf mich zugekommen ist", erklärt Frey die Beweggründe seines Wechsels.

"Aaron Frey ist einer dieser Spieler, bei denen alle Voraussetzungen passen. Er ist noch jung, hatte keine größeren Verletzungen, ist hervorragend ausgebildet, spielte mit der Eintracht in der Junioren-Bundesliga, konnte bei den Kickers in die Regionalliga reinschnuppern und beginnt im Sommer sein Masterstudium in Fulda. Sowohl auf wie auch neben dem Platz wird er eine absolute Verstärkung sein", so Barockstadts sportlicher Leiter Volker Bagus.