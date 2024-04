Erster Sommerneuzugang: Madritsch wechselt von Ried zu Altach

Diego Madritsch wird im Sommer vom Zweitligisten SV Ried nach Altach wechseln. Der 18-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Der SCR Altach hat am Dienstag seinen ersten Sommerneuzugang vorgestellt. Der österreichische U-19-Teamspieler Diego Madritsch wechselt von der SV Ried zum Vorarlberger Bundesligisten und unterschreibt bei der Mannschaft von Joachim Standfest einen langfristigen Vertrag bis 2027. "Ich bin überzeugt, dass der SCR Altach der perfekte Ort für meine weitere Entwicklung ist. Der Verein bietet jungen Talenten hervorragende Bedingungen und hat mir einen klaren und überzeugenden Plan für die Zukunft präsentiert", erklärte Madritsch in einer Aussetzung.

Madritsch feierte in der vergangenen Saison ausgerechnet in Altach sein Bundesliga-Debüt und avancierte wenige Wochen später beim 4:4 in Lustenau zum jüngsten BL-Torschützen der Rieder Vereinsgeschichte. In der aktuellen Spielzeit läuft es für den 18-Jährigen nicht mehr ganz so rund. Madritsch laborierte im Herbst an einer Sprunggelenksverletzung und kommt aktuell nur in der Regionalliga Mitte für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Altach-Sportdirektor Roland Kirchler zeigte sich von den Qualitäten des Teenagers dennoch überzeugt. "Diego Madritsch ist ein junger und sehr kreativer Mittelfeldspieler, dem wir perspektivisch enorm viel zutrauen", meinte der 53-Jährige. "Diego hat in seinem jungen Alter schon einiges an Erfahrung gesammelt und wir wollen ihm die Rahmenbedingungen bieten, um sein volles Potential auszuschöpfen."