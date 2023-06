Erster Sommerneuzugang: Güler verstärkt Hansa Rostock

Der FC Hansa Rostock hat seinen ersten Neuzugang für die anstehende Saison präsentiert. Vom Regionalligisten Wuppertaler SV wechselt Serhat-Semih Güler ablösefrei an die Ostsee.

In Rostock erhält der 25-Jährige zunächst einen Vertrag über eine Saison bis zum 30.06.2024. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison gelangen Güler in 29 Spielen 23 Tore und neun Vorlagen - damit war er bester Torschütze der gesamten Liga. Bei den Rostockern hat man bereits klare Vorstellungen, wie Güler die Mannschaft verstärken soll. "Semih ist ein variabler Stürmer mit gutem Tiefentempo, der unserer Offensive eine weitere Option geben wird und dessen energische Spielweise zu uns passt", so Kristian Walter, Sportlicher Leiter beim FC Hansa.

Zudem besitze er "einen guten beidfüßigen Abschluss und konnte seine Qualitäten in den vergangenen zwei Spielzeiten mit einer beachtenswerten Quote nachweisen. Nicht umsonst hat er mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit vieler höherklassiger Vereine auf sich gezogen. Daher freut es uns, dass er sich für den Wechsel zum FC Hansa entschieden hat. Bei uns soll er die Möglichkeit bekommen, sein Potenzial auch auf höherem Niveau unter Beweis zu stellen."

Für Güler geht ein Traum in Erfüllung

Güler selbst freut sich, "bei einem solch großen und bekannten Verein wie Hansa Rostock unterschrieben zu haben. Ich hoffe, dass ich meine Leistungen aus den letzten beiden Spielzeiten fortsetzen und mich auch zwei Ligen höher beweisen kann, um einen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten. Es war immer mein Ziel und Traum, hochklassig Fußball zu spielen - der nun in Erfüllung geht und ich werde insbesondere für die vielen Hansa-Fans, die deutschlandweit bekannt sind, alles abrufen und immer mein Bestes für den Verein geben."