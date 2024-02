Erster Sommer-Neuzugang der HSG Bad Wildungen Vipers kommt aus Dortmund

Die HSG Bad Wildungen vermeldet den ersten Neuzugang für den Sommer 2024: Die Vipers holen eine junge Rückraumspielerin aus Dortmund in die Handball Bundesliga Frauen.

Zur neuen Saison wechselt die 19-jährige Rückraumspielerin Fiona Adam von der 3. Liga-Mannschaft Borussia Dortmunds nach Bad Wildungen und unterschreibt bei den Vipers einen Zweijahresvertrag.

Verletzung verhinderte früheren Wechsel

"Die 1,80 Meter große Linkshänderin ist nicht erst seit dieser Saison auf dem Zettel der Verantwortlichen in Bad Wildungen. Allerdings sorgte damals eine Verletzung Fionas dafür, dass es zwischen den Verantwortlichen und der Spielerin vorerst nur bei Gesprächen blieb", so die Vipers in einer Vereinsmitteilung.

„Dieses Mal hat es dann geklappt, und wir konnten sie im Probetraining bei uns begrüßen, wo sie sehr schnell mit ihrer Auffassungsgabe, ihrem Ehrgeiz und Lernwillen überzeugt hat", freut sich der Sportliche Berater der Vipers, Christian Hack, über die Neuverpflichtung.

Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass Fiona nach ihrer Verletzung bis zum Sommer auch im athletischen Bereich wieder zu ihrer alten Stärke zurückfindet und mit ihren spielerischen Fähigkeiten die Mannschaft im rechten Rückraum verstärkt. „Wir freuen uns auf eine sehr talentierte, junge Linkshänderin, mit dem Willen und dem Mut, der die Spielerinnen in Wildungen auszeichnet", fasst Hack den Wechsel zusammen.

Adam: "Große Herausforderung"

"Ich will mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln und sehe den Wechsel als große Herausforderung mich wieder neu zu beweisen. Besonders überzeugte mich das Konzept in Bad Wildungen und die Atmosphäre in der Mannschaft. Ich freue mich auf die kommende Saison", kommentiert Fiona ihren Wechsel.

Mit vier Jahren begann Fiona Adam das Handballspielen beim Haaner TV und wechselte von dort zum HSV Solingen-Gräfrath. Nach einer Zwischenstation beim Bergischen HC landete sie 2020 bei Borussia Dortmund.