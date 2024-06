Erster Sommer-Neuzugang: Belocian wechselt nach Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat den ersten Neuzugang des Sommers offiziell bestätigt: Aus Rennes kommt das 19-jährige Talent Jeanuel Belocian zur Werkself.

"Jeanuel ist eine Verpflichtung mit Weitblick - er wird uns in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten und hat das Potenzial, zu einem wichtigen Spieler für Bayer 04 zu werden", wird Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in der Mitteilung des Deutschen Meisters zitiert.

Bereits am Freitagvormittag hatte der kicker über das bevorstehende Engagement des flexibel einsetzbaren Verteidigers berichtet. Belocian ist in Frankreich bereits über den Status eines Talents hinaus, sicherte er sich bei Stade Rennes in der abgelaufenen Spielzeit immerhin einen Stammplatz.

Flexibilität als Stärke

Belocian stammt gebürtig aus Guadeloupe, wechselte 2020 in die Bretagne zu Stade Rennes, kam dort zunächst in der Jugend zum Einsatz, ehe er 2022 sein erstes Spiel in der Ligue 1 bestritt. Bis zum heutigen Tag kamen 38 weitere Pflichtpartien hinzu, 27 davon in der gerade beendeten Saison, wobei er zwischen zwei Positionen hin- und herpendelte.

Der zweimalige französische U-21-Nationalspieler, der im November 2023 unter Coach Thierry Henry sein Debüt feierte, kann es nämlich nicht nur auf der linken Defensivseite, sondern auch als Innenverteidiger, bekleidete in der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 mal die eine, mal die andere Rolle in der Viererkette des Erstligisten.

Belocian: "Was bei Leverkusen abging, war einfach fantastisch"

"Dass ich nun zum deutschen Double-Sieger wechseln darf, ist einfach unglaublich für mich", so der U-21-Nationalspielers Frankreichs. "Ich habe die internationalen Spiele der Mannschaft im Fernsehen gesehen - was dabei abging, war einfach fantastisch."

In Leverkusen hat der flexible Verteidiger, der die Rolle des zum FC Bayern zurückkehrenden Josip Stanisic übernehmen könnte, einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschrieben.