Erster Sieg ist "Schall und Rauch": Hensels klare Forderungen

Erzgebirge Aue hat die Rote Laterne zuletzt mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt abgegeben. Reicht nicht, sagt Teamchef Marc Hensel und stimmt seine Schützlinge bei Hannover 96 (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE bei kicker) auf das nächste "Endspiel" ein.

"Festbeißen, nachlegen": Marc Hensels Forderung an seine Schützlinge in Hannover. imago images/Picture Point

Hensel kam auf der Pressekonferenz am Donnerstag sofort zum Punkt: "Das vergangene Ergebnis ist schon wieder Schall und Rauch und interessiert uns schon gar nicht mehr", sagte der 35-Jährige. Denn es ginge jetzt darum, sich festzubeißen, "das haben wir die ganze Woche auch so thematisiert", ansonsten drohe der Status quo wie vor dem Ingolstadt-Spiel.

Wir müssen uns wehren und uns immer wieder vor Augen führen, dass jedes Spiel fast schon ein Endspiel ist Marc Hensel

"Mit Hannover kommt ein ganz schwerer Gegner auf uns zu, der im Pokal (3:0 gegen Düsseldorf) gezeigt hat, zu was er in der Lage ist. Deshalb gilt: Wir müssen uns wehren und uns immer wieder vor Augen führen, dass jedes Spiel fast schon ein Endspiel ist - und so müssen wir es angehen."

Etwas Kopfzerbrechen - auch wenn Hensel von einer guten Teamstruktur sprach und dass die für die vielen Verletzten zum Zug gekommenen Akteure ihre Chance gut genutzt hätten - bereitet dem Teamchef der Ausfall von Abräumer Clemens Fandrich nach dessen vieldiskutiertem Platzverweis gegen den FCI. Es laufe hier eine Korrespondenz zwischen Vorstand und DFB, merkte Hensel an. Neuigkeiten hatte er aber keine zu verkünden, die Verhandlung dazu findet am 4. November statt.

Hochscheidt noch nicht richtig fit

Wer also könnte auf der Doppelsechs der Nebenmann von Sam Schreck sein? Hensel brachte Jan Hochscheidt ins Spiel, der mit seiner Klasse überall helfen könnte, wiegelte aber gleichzeitig ob des noch nicht optimalen körperlichen Zustands des Routiniers ab, bei dem kein Risiko eingegangen werden soll. Als denkbar bezeichnete der 35-Jährige auch eine Systemveränderung hin zu einem Sechser. Das habe man unter der Woche mit einstudiert, sei aber ergebnisoffen. Eine Entscheidung soll nach den letzten Trainingseinheiten fallen.

Wird die Marschroute der Veilchen eher auf Reaktion oder Aktion basieren? Hensel verdeutlichte hierzu seine Erwartungshaltung ganz klar: Gerne dürfe es eine Mischung aus beiden sein, ganz essenziell sei "sprinten mit und gegen den Ball", das habe er seinen Spielern immer wieder eingebleut. Auch gelte es Verantwortung zu übernehmen und ohne Angst aufzutreten: "Fehler können gemacht werden, wichtig ist es, mit Mut agieren, um bei einem ambitionierten Team zu punkten."