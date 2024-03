Erster Sieg für Düsseldorf-Ratingen nach neun erfolglosen Spielen

Mit einem 31:30 (17:16)-Sieg gegen den TuS Opladen fährt Düsseldorf-Ratingen seine ersten zwei Punkte nach neun zuvorigen Niederlagen ein.

Als Alexander Poschacher rund 100 Sekunden vor dem Schlusspfiff zum umjubelten 31:29 traf, zeichnete er sich bereits ab, der erlösende erste Erfolg von Düsseldorf-Ratingen nach zuvor neun sieglosen Drittliga-Partien. Am Ende hieß es gegen den TuS Opladen am späten Samstagnachmittag in der stimmungsvollen Sporthalle an der Gothaer Straße nach packenden 60 Spielminuten 31:30 (17:16) für den Aufsteiger.

„Ich bin heute wirklich sehr stolz auf die Mannschaft. Ob Spielanlage oder Körpersprache - heute war das eine sehr gute Teamleistung. Die Stimmung in der Halle war toll und wir haben am Ende glücklich, aber verdient gewonnen", erklärte Benjamin Daser, Leiter des Fachbereichs Sport bei Ratingen, hinterher.

Hauchdünne Pausenführung

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich die Mannschaft von Trainer Filip Lazarov zwischen der 7. Minute (4:4) und der 12. Minute erstmals etwas absetzen - 8:4. Doch nach einer Auszeit der Gäste fanden diese besser in die hart umkämpfte Begegnung. So musste Düsseldorf zunächst den Ausgleich hinnehmen (9:9, 18.) und Opladen dann sogar bis zur 21. Minute auf 10:12 leicht wegziehen lassen. Doch das Lazarov-Team ließ sich von der Durststrecke nicht beirren und hielt dagegen. So konnten bis zur Pause nicht nur knappe Rückstände stets postwendend wieder ausgeglichen, sondern sogar eine hauchdünne Führung mit in die Kabine genommen werden.

Spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild: Zunächst konnten die Hausherren sich eine Vier-Tore-Führung erspielen (22:18, 39.), um diese dann in der Folge zwischenzeitlich wieder aus der Hand zu geben. Mit 26:26 (51.) ging es in die spannende Schlussphase. Hier behielt Düsseldorf-Ratingen kühlen Kopf und konnte bis zum Abpfiff stets einen knappen Vorsprung von ein bis zwei Treffern halten.