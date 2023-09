Erster Schritt zurück in die Top 100: Korpatsch bezwingt Burrage

Beim WTA-Turnier in Ningbo (China) siegte Tamara Korpatsch am Dienstag gegen Jodie Burrage aus Großbritannien. Das Ziel der deutschen aktuellen Nummer 107 der Welt ist klar: Sie möchte zurück in den elitären Kreis der Top 100.

Hier noch in Hamburg am Ball: Tamara Korpatsch schlägt zurzeit aber in China auf. Getty Images for MatchMaker