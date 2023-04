Erster Saisonsieg: Kämna jubelt am Monte Baldo - Vlasov Zweiter

Lennard Kämna konnte auf der 3. Etappe der Tour of the Alps seinen ersten Saisonsieg feiern: Der Kletterkünstler siegte am Monte Baldo - vor seinem Teamkollegen Aleksandr Vlasov.

Der durch den nahen Gardasee bekannte Berg kann von mehrerer Seiten per Rad erklommen werden, auf der 3. Etappe der diesjährigen Tour of the Alps musste das Peleton den nördlichen Anstieg von Mori aus hinauf nach San Valentino (1314 Meter )bei Brentonico bewältigen - der eigentliche Pass-Scheitelpunkt liegt auf 1617 Metern und wurde nicht überquert. So verblieben 15,5 Kilometer mit einer Durchschnittssteigung von 7,5 Prozent, die allerdings auch Spitzen von 14 bis 16 Prozent aufzuweisen hat.

Da die Strecke zuvor bis auf einen gleichmäßigen Anstieg zum Lago di Cei (954 Meter) keine großen Schwierigkeiten aufwies, ging eine rund 20 Mann große Favoritengruppe geschlossen in den Anstieg. Rund fünf Kilometer vor dem Zielstrich lancierte dann Kämna seine Attacke, lediglich der Ecuadorianer Alexander Cepeda konnte folgen. Das Duo rollte die letzten verbliebenen Fahrer einer ehemaligen Spitzengruppe auf und machte sich alleine Richtung San Valentino auf. Auf der Zielgeraden konnte sich Kämna von Cepeda absetzen, der 26-Jährige feierte in 4:06,13 Stunden seinen ersten Saisonsieg. Cepeda rettete sich gerade noch vor Kämnas Bora-hansgrohe-Kollegen Aleksandr Vlasov ins Ziel.

Gutes Omen? Bereits 2022 gewann Kämna die 3. Etappe

Damit wiederholte Kämna seinen Erfolg aus dem Vorjahr, denn auch 2022 hatte er die 3. Etappe der Tour of Alps für sich entschieden. "Es scheint, dass die dritte Etappe für mich immer gut ist", sagte Kämna nach seinem Sieg. "Ich wusste, dass ich früh gehen musste, da mir noch die Explosivität fehlt, um den harten Attacken im Finale zu folgen."

Die Gesamtwertung führt weiter der Brite Tao Geoghegan Hart an, Kämna arbeitete sich mit nunmehr 45 Sekunden Rückstand auf Rang sechs vor. Am Donnerstag steht die 4. Etappe über 152,9 Kilometern an, die Tour of the Alps endet am Freitag in Bruneck.