Erster Neuzugang: SV Union Halle-Neustadt holt Österreicherin

Der erste Neuzugang des SV Union Halle-Neustadt für die kommende Saison steht fest: Der Frauen-Bundesligist holt eine Österreicherin.

Viktoria Marksteiner wechselt vom österreichischen Handball-Erstligisten SC Ferlach nach Halle. Die 18-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der für die 1. und 2. Bundesliga gültig ist.

Ferlach belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz hinter Hypo Niederösterreich. Die Junioren-Nationalspielerin ist 1,70 Meter groß und spielt im Rückraum. "Sie ist eine junge Spielerin, die uns mit ihrem Willen und Charakter überzeugt hat. Wir haben sie verpflichtet, da wir fest dran glauben, sie in Halle auf das nächste Level zu heben", so Halles Trainer Till Wiechers.

Marksteiner ist in Österreich ein bekannter Handball-Name. Alle drei Schwestern spielen Handball und alle drei zuletzt in der österreichischen Eliteliga in Ferlach. Mit dem Wechsel an die Saale in Deutschland beginnt eine Familientrennung.

"Ich habe mich für Halle entschieden, da mir die professionellen Strukturen und das Engagement die perfekte Plattform bieten, mich zu einer Bundesligaspielerin zu entwickeln. Mir ist bewusst, dass der Sprung in die deutsche Bundesliga ein großer Schritt ist. Ich bin aber definitiv bereit, zu investieren", so Viktoria Marksteiner.

Sie fügt hinzu: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die jetzt auf mich wartet, auf die Zusammenarbeit, das Team und darauf, vor so einer so tollen Kulisse Handball zu spielen."