Erster Neuzugang: Mißner wechselt nach Elversberg

Die SV Elversberg verstärkt sich für die kommende Drittligasaison mit Tobias Mißner. Der 22-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag.

"Tobias Mißner hat eine sehr gute Ausbildung genossen und passt als dynamischer Außenverteidiger und flexibel einsetzbarer Spieler optimal in unsere Mannschaft", freut sich der SVE-Sportdirektor Ole Book in der Pressemitteilung des Aufsteigers über den Neuzugang, der in seiner Jugendzeit auch hin und wieder als Innenverteidiger spielte. Book führt aus: "Er ist jung und entwicklungsfähig und wird unseren Kader sehr gut ergänzen und in der Gesamtheit weiter verstärken."

Der gebürtige Dortmunder wurde insgesamt elf Jahre bei Borussia Dortmund ausgebildet und gewann unter anderem mit dem BVB 2019 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Nach einer Station bei Wehen Wiesbaden wechselte er 2020 für mehr Spielpraxis zur U 23 von Mainz 05 und wurde dort zur Stammkraft. In den vergangenen beiden Regionalligasaisons kam er auf 64 Einsätze.

"Ich habe die SV Elversberg in den vergangenen Saisons als starken Gegner und als Einheit kennengelernt, jetzt freue ich mich darauf, selbst Teil dieses Teams zu werden", kündigt Mißner an, "ich bin gespannt auf das neue Umfeld und die Herausforderungen, die in der 3. Liga auf uns zukommen."