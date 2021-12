Erster Neuzugang in Aalen für 2022/23: Talent Szabo unterschreibt Profivertrag

Der VfR Aalen hat Mario Szabo mit einem Profivertrag ausgestattet. Der erst 18-Jährige feierte bei dem Südwest-Regionalligisten bereits sein Debüt im Herrenbereich.

"Ich bin sehr glücklich darüber, meinen ersten Profivertrag beim VfR Aalen unterschrieben zu haben und freue mich sehr auf die zukünftigen Spiele im Trikot des VfR Aalen", wird Szabo auf der Vereinswebsite zitiert.

Szabo spielt eigentlich noch für die U 19 der Aalener, feierte in dieser Saison aber bereits sein Debüt im Herrenberich, als er am 20. Spieltag beim 4:3-Sieg des VfR gegen die Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05 in der Nachspielzeit eingewechselt wurde.

Der Linksverteidiger weise "eine hohe Laufbereitschaft und Schnelligkeit auf", heißt es in der Vereinsmitteilung. "Die 'TAAlentschmiede' des VfR Aalen hat ein weiteres Mal ihren 'Auftrag' erfüllt und mit Mario Szabo das nächste Talent auf dem Weg in die erste Herrenmannschaft ausgebildet", sagt Aalens Geschäftsführer Giuseppe Lepore.

Damit geht Aalen den Weg, vorrangig auf junge Kräfte zu setzen, weiter. Erst vor wenigen Tagen hatte der Tabellenneunte der Regionalliga Südwest mit den beiden Youngstern Tim Schmidt und Eduard Heckmann verlängert.