Erster Neuzugang: HSG Hanau holt Rückraumspieler

Die HSG Hanau hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2024/25 unter Dach und Fach gebracht. Der Handball-Drittligist holt einen Rückraumspieler vom Staffel-Rivalen TSG Haßloch.

Die HSG Hanau verpflichtet zum 1. Juli 2024 den linken Rückraumspieler Theo Surblys. Er wechselt von der TSG Haßloch an den Main. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft bei den Grimmstädtern für zwei Jahre.

"Sehr interessanter Spielertyp"

"Mit Theo Surblys haben wir einen sehr interessanten Spielertypen für die kommende Saison verpflichtet", meint Reiner Kegelmann, der Sportliche Leiter der HSG Hanau. "Theo hatte bereits viele spannende Stationen auf seinem Weg. Unter anderem hat er seine handballerische Ausbildung bei den Rhein-Neckar Löwen erhalten und dabei auch schon mit Luca Braun zusammengespielt."

Der 2,09 Meter große Rückraumspieler hat in der diesjährigen Drittligasaison bislang 60 Treffer in 23 Spielen für die TSG Haßloch erzielt. Der gebürtige Mannheimer und gelernte Physiotherapeut kennt die Main-Kinzig-Halle bereits aus den Aufeinandertreffen mit der HSG Hanau in der diesjährigen und letzten Saison.

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe hier in Hanau und ganz besonders auf die Heimspiele in der Main-Kinzig-Halle, gemeinsam mit dem Blauen Block", so Theo Surblys. "Ich hoffe, dass ich meine Stärken optimal in die Mannschaft einbringen kann."

"Theo hat bereits viel Drittligaerfahrung auf hohem Niveau für sich sammeln können und hat richtig Lust darauf, gemeinsam mit der HSG Hanau erfolgreich zu sein", sagt HSG-Cheftrainer und Geschäftsführer Hannes Geist über seinen neuen Spieler.

"Neue spielerische Elemente"

"Mit seiner Wurfkraft und Körperlänge bringt er zudem für uns neue spielerische Elemente mit. Wir sind daher sehr glücklich, dass wir ihn von der HSG Hanau haben überzeugen können und er in den nächsten zwei Jahren für uns auflaufen wird."

Theo Surblys spielte in der Vergangenheit für die Rhein-Neckar Löwen, für den österreichischen Erstligisten Alpla HC Hard sowie für die SG Nußloch, bevor er 2022 zur TSG Haßloch wechselte.