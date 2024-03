Erster Neuzugang für Sport-Union Neckarsulm

Nach mehreren Vertragsunterzeichnungen aus dem aktuellen Kader kann die Sport-Union Neckarsulm mit Iva van der Linden nun auch den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren.

Die niederländische Rechtsaußen wechselt von Boden Handboll IF aus Schweden zur Sport-Union und hat einen ligaunabhängigen Vertrag für die beiden kommenden Jahre unterschrieben. Bekannt ist van der Linden vor allem durch fünf Jahre in der Handball Bundesliga Frauen, in denen sie für Kirchhof und Berlin aktiv gewesen ist.

"Ich habe vor meiner Zeit in Schweden für insgesamt fünf Jahre in Deutschland gespielt und habe gemerkt, dass diese Kultur sowohl sportlich wie menschlich gut zu mir passt. Neckarsulm hat ein sehr professionelles Konzept, womit ich mich gut identifizieren kann", erklärt Iva van der Linden.

"Wie die meisten Niederländerinnen ist sie eine sehr gut ausgebildete Spielerin, die ein sehr gutes Mindset hat und eine gute Persönlichkeit ist. Dazu ist sie vor allem eine sehr ehrgeizige und lernwillige Spielerin", erklärt Neckarsulms Cheftrainer Thomas Zeitz. "Iva ist dazu eine absolute Teamplayerin und wir können uns auf eine tolle Spielerin freuen, die bereit für den nächsten Step ist."

Bislang vor allem Zweitligaerfahrung

Das Handballspielen begann die Niederländerin bei Fortissimo Cothen, von wo sie im Jahr 2013 nach Amsterdam und 2015 zu Virto Quintus wechselte. Zudem besuchte sie die Akademie in Papendal und lief für die niederländische Juniorinnen-Nationalmannschaft auf, mit der sie an zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft teilnehmen konnte.

Nach einigen Jahren in der niederländischen Heimat führte der Weg für die Linkshänderin mit der SG 09 Kirchhof zum ersten Mal nach Deutschland. In drei Jahren hat sie sich dort bereits einen Namen für höhere Aufgaben erarbeitet und entschied sich 2021 für den Wechsel nach Berlin. In ihrer letzten Saison für die Spreefüxxe erzielte van der Linden in der 2. Bundesliga insgesamt 52 Tore.

Im Anschluss fiel ihre Entscheidung auf eine sportliche Veränderung und van der Linden schloss sich Boden Handboll IF an. Für ihr aktuelles Team hat sie aktuell 65 Tore erzielen können und sie kämpft im Saisonendspurt der Allsvenskan um den Aufstieg in die höchste Spielklasse, bevor ihr Weg im Anschluss zur Sport-Union Neckarsulm führen wird.

In Schweden "komplett andere Auslandserfahrungen"

"Sie ist in ihrer Karriere zuletzt von Berlin nach Schweden gegangen und hat dort nach ihrer Zeit in Deutschland noch einmal komplett andere Auslandserfahrungen sammeln können. Sie hat sich in Boden erneut weiterentwickeln können und ich bin froh, dass ihr Wechsel zu uns geklappt hat", so Zeitz.

"Mit dem professionellen Umfeld und den Trainingsbedingungen will ich weiterhin viel lernen. Ich möchte mich in Neckarsulm nun als Sportlerin aber auch als Person nochmals weiterentwickeln und hoffe, dass ich zusammen mit der Mannschaft und dem Verein den bestmöglichen Erfolg erarbeiten kann und viele erfolgreiche sowie schöne Momente erleben darf", betont van der Linden.