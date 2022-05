Erster Neuzugang für Mainz II: Mamutovic künftig 05er

Die U 23 des 1. FSV Mainz 05 kann den ersten Sommerneuzugang vermelden: Mit David Mamutovic kommt ein junger Flügelflitzer an den Bruchweg. Der 21-jährige wechselt von Rot Weiss Ahlen zu den 05ern.

Mamutovic ist auf den offensiven Außenbahnen zuhause und wurde im Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. Über die Station Bergisch Gladbach kam er im Sommer 2021 zu Ahlen. Für den West-Regionalligisten kam der 1,89 Meter große Linksfuß in der abgelaufenen Saison in 33 Spielen auf sieben Tore, zudem bereitete er weitere sieben Treffer vor.

"David ist uns vor längerer Zeit bereits aufgefallen. Seitdem haben wir seine positive Entwicklung intensiv beobachtet. Wir glauben, dass in ihm noch viel Potenzial schlummert und die U 23 der richtige Ort für ihn ist, um einen weiteren Schritt in seiner Karriere zu gehen", wird Volker Kersting, Nachwuchs Direktor der Mainzer, in einer Pressemitteilung zitiert.

"Die ersten Gespräche waren super und ich habe mich direkt wohlgefühlt", sagte Mamutovic. "Die Idee, wie wir hier gemeinsam arbeiten wollen, hat mich total überzeugt und ich bin sicher, dass es eine erfolgreiche Zeit hier am Bruchweg wird."