Erster Neuzugang für die kommende Saison: Bremen verpflichtet Salifou

Werder Bremen vermeldet seine erste Neuverpflichtung für die nächste Saison: Vom FC Augsburg kommt der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler Dikeni Salifou an die Weser.

Salifou, der aktuell in der U 19 des FC Augsburg spielt, unterschreibt bei den Bremern einen langfristigen Vertrag und wird im Sommer direkt bei den Profis in die Vorbereitung einsteigen. "Dikeni war bereits in Augsburg im Training der Profis dabei und stand auch das eine oder andere Mal im Kader am Spieltag. Auch bei uns wird er von Anfang an dabei sein und um einen Platz im Kader kämpfen", wird Werder-Coach Ole Werner auf der vereinseigenen Website zitiert.

Clemens Fritz, Leiter Profifußball & Scouting bei Werder, zeigt sich über die Verpflichtung eines "sehr spannenden Spielers" sehr zufrieden: Salifou sei fußballerisch sehr gut ausgebildet, athletisch und flexibel einsetzbar und könne sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen.

Der aus der Jugend des FCA stammende Salifou blickte auf positive Gespräche mit den Verantwortlichen zurück: "Die sportliche Perspektive hat mich davon überzeugt, dass Bremen der richtige Schritt ist, um mich weiterzuentwickeln", freut sich der 1,91 Meter große Defensivspieler auf seine neue Herausforderung.

Das Restprogramm der 2. Bundesliga