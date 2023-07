Erster Neuzugang für die Abwehr: Schalke verpflichtet Baumgartl

Timo Baumgartl bleibt in Deutschland, allerdings steigt er von Champions-League-Teilnehmer Union Berlin zum Zweitligisten FC Schalke 04 ab.

Nach acht Jahren beim VfB Stuttgart (2011-2019), zwei Jahren bei der PSV Eindhoven und wiederum zwei Jahren bei der Leihstation Union Berlin wechselt Timo Baumgartl zum FC Schalke 04.

Die Niederländer, bei denen der 27-jährige Abwehrspieler einen noch bis 2024 laufenden Vertrag besaß, und die Königsblauen vereinbarten Stillschweigen über die Ablösemodalitäten. Beim Bundesliga-Absteiger unterschreibt der gebürtige Böblinger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Reis sicher: Junge Spieler können von Baumgartl profitieren

Damit bekommt Thomas Reis den - spätestens nach dem erneuten Kreuzbandriss von Leo Greiml - dringend benötigten Innenverteidiger. "Timo paart Zweikampfstärke am Boden und in der Luft mit einem sehr guten Stellungsspiel. In der Defensive werden gerade die jungen Spieler von seiner Erfahrung und Ruhe am Ball profitieren", zeigte sich der Coach in einer Pressemitteilung überzeugt. Ob er der Neuzugang schon zum Zweitliga-Auftakt gegen den HSV eine Option sein könnte, lies der Reis zuletzt offen.

Dass Baumgartl zu einem wichtigen Baustein im Kampf um den Wiederaufstieg werden könnte, daran dürfte kein Zweifel bestehen. "Die sportliche Leitung hat mir aufgezeigt, welche Rolle ich beim Erreichen unseres gemeinsamen Saisonziels und darüber hinaus einnehmen kann", blickte der Defensivspieler in die Zukunft.

Die Unioner hätten Baumgartl am Ende der abgelaufenen Spielzeit mittels Kaufoption fest verpflichten können, doch sie ließen diese Möglichkeit verstreichen. Während seiner Zeit bei den Köpenickern musste Baumgartl eine gesundheitliche Hiobsbotschaft verkraften, als im Mai 2022 bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert worden war. Knapp fünf Monate später feierte er im Union-Dress sein Comeback.

Erster neuer Abwehrspieler bei S04

Für Union bestritt er in der vergangenen Spielzeit lediglich acht Bundesligaspiele, darunter das 0:0 im Heimspiel gegen den FC Schalke. Insgesamt stehen 119 Spiele in der deutschen Beletage in seiner Vita. In der Saison 2016/17 lernte er auch die 2. Bundesliga kennen, für den VfB war er damals 29-mal am Ball und schaffte mit den Schwaben als gesetzter Innenverteidiger den direkten Wiederaufstieg.

Ähnliches erhoffen sich nun auch die Schalker von Baumgartl. Bei den Knappen ist er der sechste Neuzugang und nach den Verpflichtungen von Ron Schallenberg (Mittelfeld, SC Paderborn), Paul Seguin (Mittelfeld, Union Berlin), Marius Müller (Tor, FC Luzern), Bryan Lasme (Angriff, Arminia Bielefeld) und Lino Tempelmann (Mittelfeld, SC Freiburg/zuletzt an Nürnberg ausgeliehen) der erste neue Abwehrspieler.