Erster Neuzugang für die 3. Liga: Aachen verpflichtet Wuppertals Top-Torjäger Benschop

Alemannia Aachen hat den ersten Sommerneuzugang präsentiert: Charlison Benschop wird künftig das schwarz-gelbe Trikot tragen. Der 34-Jährige wechselt vom Wuppertaler SV an den Tivoli.

Nach der vorzeitigen Meisterschaft in der Regionalliga West und dem damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga wird in Aachen derzeit mit Hochdruck am Kader für die neue Saison gearbeitet. Wie die Schwarz-Gelben am Montagnachmittag bekannt gaben, konnte nun der erste Sommerneuzugang verpflichtet werden. Charlison Benschop wechselt vom Ligakonkurrenten Wuppertaler SV an den Tivoli.

Mit 13 Toren und neun Vorlagen in 28 Spielen avancierte Benschop in der laufenden Saison zum absoluten Leistungsträger beim Noch-Ligakonkurrenten Wuppertal. Ab Sommer wird der 34-Jährige in der 3. Liga auf Torejagd gehen - für den erfahrenen Mittelstürmer bislang noch unbekanntes Terrain.

"Gradliniger Wandspieler" mit reichlich Profi-Erfahrung

Dennoch bringt der Routinier reichlich Erfahrung auf höherem Parkett mit nach Aachen. Der zehnmalige Nationalspieler Curaçaos spielte unter anderem in der niederländischen Eredivisie und der französischen Ligue 1. Für den AZ Alkmaar lief er achtmal in der Europa League auf. In der 2. Bundesliga absolvierte der 1,91 Meter große Bilderbuch-Stürmer insgesamt 82 Spiele und erzielte dabei 26 Tore für Fortuna Düsseldorf, den FC Ingolstadt und den SV Sandhausen. Hinzu kommen 16 Spiele und zwei Tore für Hannover 96 in der Bundesliga.

"Mit Charlie gewinnen wir einen erfahrenen Stürmer für uns, der über die Jahre immer wieder seinen Torriecher gezeigt hat", freut sich Aachens Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller. "Er ist ein gradliniger Wandspieler, der auf dem Platz sehr präsent ist und Ruhe ins Spiel bringen kann. Charlie wird aber nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit gut für das Team sein."

Benschop, der bislang nur als Gast am Tivoli auflaufen durfte, freut sich, "in der neuen Saison selbst hier spielen zu können." Gemeinsam mit der Mannschaft wolle er "möglichst viele Spiele gewinnen und ein wichtiger Charakter für das Team sein." Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt, "dass dies jetzt der richtige Schritt ist."